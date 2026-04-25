Delia Espinoza solicita al JNE evaluar la candidatura al Senado de Fernando Rospigliosi tras condena por difamación agravada

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, solicitó a la Corte Suprema que se le notifique al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que evalúe la candidatura al Senado del presidente del Congreso, Fernando Rsopigliosi, tras condena por difamación agravada en su contra.

Busca excluir a candidatura de Rospigliosi al Senado

Mediante un documento remitido al presidente del JNE, Roberto Burneo, la exfiscal de la Nación pone en conocimiento la Resolución N° 16 del Expediente 1 - 2025, la cual fue emitida por el Juzgado Penal Supremo Unipersonal. En esta se dispone "condenar a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro como autor del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada".

Adicionalmente se estableció una pena privativa de la libertad suspendida por el plazo de un año. Hay que mencionar que la solicitud enfatiza que el órgano electoral debe tomar en cuenta la situación jurídica actual del candidato, especialmente porque el conteo de votos aún no concluyó.

Documento de Delia Espinoza enviado al titular del JNE

"Siendo la actual situación jurídica de condenado del señor Fernando Rospigliosi Capurro, y estando a que no se ha culminado con el cómputo de votos, y por ende no se ha determinado aún quienes han superado la valla para acceder a la Cámara de Diputados y Senadores, es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, evalúe la condición actual de dicho candidato", estipula el escrito.

Además, en este documento Espinoza Valenzuela remarca que Burneo Bermejo indicó que el proceso electoral aún continúa en curso y que aseguró que "todas las incidencias se evaluarán, y que incluso si se tienen que tomar decisiones, así sean las más drásticas, las implementará".

"Siendo que el Jurado Nacional de Elecciones es el garante de la democracia, y estando a las decisiones que se han adoptado recientemente, en aras del adecuado desarrollo del proceso electoral, pues parte de ello es asegurarse que ningún candidato que ya n o reúna los requisitos, o haya incurrido en algún impedimento, sea proclamado de forma ilegal", señala el texto.

Documento de Delia Espinoza enviado al titular del JNE

Envía documento a la Corte Suprema

En paralelo, Delia Espinoza envió un documento a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se disponga la notificación formal de esta sentencia al Jurado Nacional de Elecciones.

Documemto de Delia Espinoza enviado a la Corte Suprema

Con ello busca garantizar que la resolución judicial se comunique de manera al órgano electoral, evitando vacíos administrativos y asegurando que cualquier decisión sobre la candidatura se base en información legal válida y vigente.

Es así como, Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, solicitó a la Corte Suprema que notifique al JNE la sentencia que halló culpable por difamación al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que evalúe su candidatura al Senado debido a que tiene una condena por difamación agravada.