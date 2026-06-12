Partidos de hoy, viernes 12 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este viernes 12 de junio continúa el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Toronto, otro de los anfitriones, Canadá, recibe en el Estadio de Toronto a Bosnia y Herzegovina en un duelo que dará que hablar. Por otro lado, el último organizador, Estados Unidos, cierra la jornada mundialista ante la siempre complicada Paraguay.

Canadá quiere hacer historia

Canadá afronta un nuevo partido en su corta historia dentro de la Copa del Mundo ya que jugará por tercera vez este importante certamen. Esta vez, los dirigidos por Jesse Marsch afrontan un papel diferente al ser organizador por lo que tendrá la responsabilidad de avanzar lo máximo posible, considerando que cuentan con un importante grupo de jugadores que brilla en Europa.

Sin embargo, su principal figura, Alphonso Davies, no podrá ser tomado en cuenta para este debut a raíz que arrastra una lesión desde el partido de vuelta de la Champions League frente a PSG. Pese a ello, Canadá mantiene un importante poderío encabezado por Jonathan David y Larin.

Canadá no quiere sorpresas ante una siempre complicada Bosnia.

Posible alineaciones de Canadá: M. Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone, Liam Millar, Jonathan David y C. Larin.

Mundial 2026

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | 2:00 p. m. | DGO, DSports, Paramount+

Estados Unidos vs. Paraguay | 8:0 p. m. | DGO, Dsports, América TV, Paramount+

Paraguay se las verá complicada ante Estados Unidos

En el partido estelar de la jornada, Estados Unidos y Paraguay se verán las caras frente a más de 70 mil espectadores que acudirán al SoFi Stadium. Por un lado, los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán sumar de a tres ante uno de los organizadores que también quiere hacer historia en esta Copa del Mundo.

La albirroja será la primera selección sudamericana en ver acción tendiendo como principal duda a Julio Enciso que llega entre algodones. Sin embargo, Miguel Almirón si irá de arranque junto a Caballero y Sanabria en el ataque.

Paraguay busca sumar de a tres en su debut ante Estados Unidos.

Posible once de Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria.

Por otro lado, los norteamericanos tienen como su principal arma al delantero del A.C. Milan, Christian Pulisic quien portará la 10 y la cinta de capitán. Adelante también tendrá la velocidad de Folarin Balogun quien buscará hacer la diferencia ante una férrea defensa paraguaya.

De esta manera, este viernes 12 de junio sigue la jornada mundialista por lo que te traemos la guía completa de canales y horarios de los partidos de hoy.