Keiko Fujimori podría gobernar mediante Decretos de Urgencia sin la aprobación de facultades, señala experto

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Frente al inminente entrampamiento del pedido de facultades legislativas en la Cámara de Diputados, la presidenta Keiko Fujimori contaría con un plan alternativo para lograr soslayar a la dura oposición: gobernar directamente a través de los decretos de urgencia.

Así lo señaló el analista político Iván Arenas en entrevista con Exitosa, donde analizó a profundidad la actual pugna de poderes y el complejo futuro de las 66 materias solicitadas.

Decretos serían aprobados en Senadores

Arenas explicó que, ante la negativa del Parlamento de otorgar luz verde a las reformas, el oficialismo podría apoyarse en la Cámara de Senadores, donde cuentan con mayoría parlamentaria.

"El fujimorismo tranquilamente podría gobernar a base de decretos de urgencia. Esos decretos son revisados por el Senado de acuerdo a la última reforma. Ellos tienen mayoría en el Senado, además tienen un voto dirimente del propio presidente", detalló el especialista.

Una estrategia comunicacional

Esta maniobra dejaría "en offside" a los diputados, otorgando plenos poderes a la cámara alta, donde garantizan la aprobación normativa. Para el politólogo, el choque entre ambos poderes no responde únicamente al debate técnico, sino a una profunda estrategia comunicacional. La insistencia del Ejecutivo busca posicionar una narrativa ante la ciudadanía.

"El fujimorismo está jugando también un juego de relatos y narrativas. Dentro de la pelea por ganarse a la opinión pública, está evidentemente empujar a la Cámara de Diputados contra la ciudadanía", subrayó.

En ese sentido, el especialista concluye en que si el Congreso rechaza el pedido, el Gobierno tendrá la justificación perfecta para responsabilizar al Legislativo por la falta de resultados en seguridad.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El analista político Iván Arenas, subrayó que, ante un escenario donde la Cámara de Diputados no otorgue a la presidenta Keiko Fujimori las facultades legislativas, tendría un panorama igualmente favorable al buscar gobernar mediante decretos de... pic.twitter.com/vgDnKF1B02 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 1, 2026

Debate pasa a cuarto intermedio

En medio de este escenario político, la sesión de la Comisión de Constitución para debatir el predictamen que recomienda rechazar el pedido pasó a un cuarto intermedio, aumentando la incertidumbre sobre el proyecto. Durante esta pausa, las bancadas parlamentarias deberán articular consensos y definir si el pedido del Gobierno pasa al archivo.

Existe la posibilidad de debatir los predictámenes en minoría presentados por agrupaciones como Renovación Popular o el Partido del Buen Gobierno, que sugieren acotar las facultades a la inseguridad y el fenómeno de El Niño. Sin embargo, el analista anticipa que el oficialismo "va a mantenerse en sus trece", apostando por la confrontación directa para capitalizar el desgaste de la oposición.

Mientras los diversos legisladores definen su postura final tras concluir este receso, el país aguarda acciones verdaderamente concretas y urgentes. Ya sea operando mediante las solicitadas facultades delegadas o empleando los controvertidos decretos de urgencia, la nueva administración gubernamental enfrenta el enorme e inaplazable reto de lograr mitigar la creciente ola criminal a nivel nacional.