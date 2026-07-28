Keiko Fujimori promete culminar la línea 2 del Metro y llevar el sistema a Arequipa, Piura y Trujillo

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró que su Gobierno culminará la línea 2 del Metro en Lima y anunció la implementación de un sistema de transporte similar en Arequipa, Piura y Trujillo.

Expansión del Metro

Durante su discurso ante el Congreso, Keiko Fujimori señaló que el desarrollo de la infraestructura será uno de los ejes de su gestión, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir las brechas de transporte en el país.

En ese contexto, afirmó que su Gobierno culminará la Línea 2 del Metro de Lima y ejecutará las líneas 3, 4, 5 y 6, como parte del fortalecimiento del transporte urbano en la capital.

"Quisiera destacar los grandes proyectos viales, en Lima y el Callao culminaremos la línea 2 del Metro y además ejecutaremos las líneas 3,4,5 y 6", declaró

Asimismo, indicó que el Ejecutivo impulsará sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de los proyectos de trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca, con el objetivo de mejorar la movilidad entre las principales ciudades del país.

"Además impulsaremos sistemas de Metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanía Lima-Ica, Lima-Barranca", expresó la mandataria

Estos proyectos ferroviarios forman parte de la propuesta de la mandataria para ampliar las alternativas de transporte y mejorar la conexión entre diferentes zonas del país, reduciendo los tiempos de traslado y facilitando la movilidad de los ciudadanos.

Nueva Carretera Central y proyectos viales

Dentro de sus propuestas de infraestructura, el Gobierno contempla la ejecución de obras carreteras en distintas zonas del país. Una de las principales es la Nueva Carretera Central, proyecto que busca mejorar la conectividad entre Lima y las regiones del centro peruano.

"Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar la capital con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías", afirmó Fujimori

La presidenta agregó que también se ejecutarán las carreteras Oyón-Ambo, Canta-La Viuda-Unish, Puerto Ocopa-Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Los Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.º 4. A ello se sumará un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.

"Cada carretera trae oportunidades, cada puente acerca familias, cada obra bien ejecutada integra al Perú", sostuvo durante su intervención.

Con estas propuestas, Keiko Fujimori presentó la infraestructura y el transporte como ejes centrales de su propuesta de gobierno, con proyectos que buscan ampliar la conectividad urbana y regional a través de nuevas vías, carreteras y sistemas de transporte masivo.