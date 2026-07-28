PSG sorprende al Perú por Fiestas Patrias con saludo de Kvaratskhelia, Dembélé y Marquinhos en Machu Picchu

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Paris Saint-Germain (PSG) saludó al Perú este 28 de julio de 2026 por sus Fiestas Patrias con una ilustración que reunió a tres de sus principales figuras: Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Marquinhos. La imagen mostró a los futbolistas sosteniendo la bandera peruana, mientras Machu Picchu apareció como escenario de fondo.

PSG dedica saludo especial por la Independencia del Perú

La publicación incluyó un mensaje dedicado a la celebración nacional peruana. En la pieza gráfica compartida por el club francés se pudo leer la frase "¡Felices 205 años de Independencia!", en referencia a la fecha que conmemora la proclamación de la Independencia del Perú.

El diseño presentó a Kvaratskhelia, Dembélé y Marquinhos juntos con la bandera peruana, mientras el reconocido santuario histórico de Machu Picchu completó la composición. De esta manera, el PSG incorporó elementos representativos del Perú en su saludo difundido durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

La presencia de los tres jugadores también permitió vincular el mensaje con el plantel del conjunto parisino. Marquinhos, capitán y uno de los futbolistas más identificados con el club, apareció junto a Dembélé y Kvaratskhelia, quienes forman parte de la plantilla del equipo francés.

El PSG y sus anteriores saludos al Perú

El PSG ya había dedicado mensajes al Perú durante anteriores celebraciones de Fiestas Patrias. El club francés publicó en 2025 un saludo por los 204 años de la Independencia del Perú, manteniendo así una tradición de reconocer esta fecha mediante sus redes sociales.

En esta ocasión, el saludo de 2026 volvió a incluir referencias visuales directamente relacionadas con el país. La bandera peruana y Machu Picchu fueron los principales elementos de la ilustración, acompañados por tres futbolistas del conjunto parisino y el mensaje alusivo a los 205 años de Independencia.

El club saludó al país en años anteriores.

La publicación del PSG por los 205 años de Independencia del Perú se difundió este 28 de julio, fecha central de las celebraciones de Fiestas Patrias. El mensaje destacó mediante una imagen que combinó al club francés con símbolos ampliamente reconocidos de la identidad peruana.

Así, el saludo del PSG al Perú por Fiestas Patrias quedó acompañado por una ilustración protagonizada por Kvaratskhelia, Dembélé y Marquinhos, quienes sostuvieron la bandera nacional frente a Machu Picchu. El club también recordó los 205 años de Independencia del Perú con un mensaje dedicado a la celebración de este 28 de julio.