Inglaterra vs Argentina EN VIVO: MINUTO a MINUTO por el pase a final de la Copa del Mundo

Revancha histórica
15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/07/2026
Inglaterra vs Argentina: Minuto a minuto
54' | ¡¡GOOOOOOOOL de Inglaterra!!
Primer anotazo de Anthony Gordon a favor de los británicos.
47' | Julián Álvarez intentó obtener dominio
'La araña' desenfundó todo un remate para iniciar el segundo tiempo.
46' | Se reanuda el segundo tiempo
Ambos equipos buscan el primer gol.
Se termina el primero tiempo
41' | Primera amarilla para Argentina
Un jaloneo de Lisandro Martínez motiva la sanción a la albiceleste.
38' | ¡¡La albiceleste casi se anota la primera!!
Enzo Fernández lanzó el primer anotazo que casi da el primer gol.
36' | Primera amarilla para los británicos
Elliot Anderson es sancionado tras chocar con el capitán argentino.
35' | Se falla el tiro libre de Inglaterra
24' | Tiro fallido de Messi en esquina
Tiro de córner que logró ser evadido.
19' | Respuesta segura del Dibu
Tras el tiro directo de Reece James, Emiliano la logró contener.
11' | Inglaterra se salva de la primera sanción
Nuevamente Anderson intentó caer en juego y se salvó de la amarilla.
3' | Se da el primer confrontamiento
Una infracción sobre Enzo Fernández sobre Elliot Anderson ocasionó una disputa entre ambas naciones.
0' | ¡¡Empieza el partido!!
El duelo de semifinal comienza.