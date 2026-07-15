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Revancha histórica

Inglaterra vs Argentina EN VIVO: MINUTO a MINUTO por el pase a final de la Copa del Mundo

Encuentro reñido entre la selección de Scaloni contra Inglaterra. Ambos países buscan obtener su boleto hacia la final y encontrarse ante España.

El encuentro va por la final del Mundial.
El encuentro va por la final del Mundial. (Composición Exitosa)

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/07/2026

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Inglaterra vs Argentina: Minuto a minuto

54' | ¡¡GOOOOOOOOL de Inglaterra!!

Primer anotazo de Anthony Gordon a favor de los británicos.

47' | Julián Álvarez intentó obtener dominio

'La araña' desenfundó todo un remate para iniciar el segundo tiempo.

46' | Se reanuda el segundo tiempo

Ambos equipos buscan el primer gol.

Se termina el primero tiempo

41' | Primera amarilla para Argentina

Un jaloneo de Lisandro Martínez motiva la sanción a la albiceleste.

38' | ¡¡La albiceleste casi se anota la primera!!

Enzo Fernández lanzó el primer anotazo que casi da el primer gol.

36' | Primera amarilla para los británicos

Elliot Anderson es sancionado tras chocar con el capitán argentino.

35' | Se falla el tiro libre de Inglaterra

 

24' | Tiro fallido de Messi en esquina

Tiro de córner que logró ser evadido.

19' | Respuesta segura del Dibu

Tras el tiro directo de Reece James, Emiliano la logró contener.

El Dibu logró esquivar el tiro de James.

11' | Inglaterra se salva de la primera sanción

Nuevamente Anderson intentó caer en juego y se salvó de la amarilla.

3' | Se da el primer confrontamiento

Una infracción sobre Enzo Fernández sobre Elliot Anderson ocasionó una disputa entre ambas naciones.

0' | ¡¡Empieza el partido!!

El duelo de semifinal comienza.

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