Inglaterra vs Argentina EN VIVO: MINUTO a MINUTO por el pase a final de la Copa del Mundo

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inglaterra vs Argentina: Minuto a minuto

54' | ¡¡GOOOOOOOOL de Inglaterra!!

Primer anotazo de Anthony Gordon a favor de los británicos.

47' | Julián Álvarez intentó obtener dominio

'La araña' desenfundó todo un remate para iniciar el segundo tiempo.

¡¡LO TUVO JULIÁN ÁLVAREZ POR DUPLICADO!!



Jordan Pickford y una buena atajada ante el ataque argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1AlKUZd4EZ — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

46' | Se reanuda el segundo tiempo

Ambos equipos buscan el primer gol.

Se termina el primero tiempo

41' | Primera amarilla para Argentina

Un jaloneo de Lisandro Martínez motiva la sanción a la albiceleste.

38' | ¡¡La albiceleste casi se anota la primera!!

Enzo Fernández lanzó el primer anotazo que casi da el primer gol.

¡¡ERA UN GOLAZO, ENZO!!



Fernández probó de media distancia y la pelota pasó cerca del ángulo derecho de Pickford. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwtFrhSAFX — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

36' | Primera amarilla para los británicos

Elliot Anderson es sancionado tras chocar con el capitán argentino.

35' | Se falla el tiro libre de Inglaterra

24' | Tiro fallido de Messi en esquina

Tiro de córner que logró ser evadido.

19' | Respuesta segura del Dibu

Tras el tiro directo de Reece James, Emiliano la logró contener.

El Dibu logró esquivar el tiro de James.

11' | Inglaterra se salva de la primera sanción

Nuevamente Anderson intentó caer en juego y se salvó de la amarilla.

3' | Se da el primer confrontamiento

Una infracción sobre Enzo Fernández sobre Elliot Anderson ocasionó una disputa entre ambas naciones.

¡MENOS DE 5' Y PARTIDO CALDEADO EN ATLANTA!



Encontronazo entre futbolistas ingleses y argentinos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/4g6ZGi868s — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

0' | ¡¡Empieza el partido!!

El duelo de semifinal comienza.