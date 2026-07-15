Streamer Cristorata protagoniza altercado verbal y físico durante transmisión en Kick

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristorata fue captado durante una transmisión en vivo por Kick protagonizando un tenso momento en una calle de Miraflores. El streamer tuvo un enfrentamiento con un joven luego de una discusión que terminó con un altercado físico.

Cristorata protagoniza altercado en Miraflores

El streamer Cristorata anda otra vez en el ojo de la tormenta tras armar un tremendo alboroto en pleno directo por Kick. Todo pasó de noche en una calle de Miraflores, Lima, donde lo grabaron discutiendo con un chico que todavía nadie sabe quién es.

En las imágenes difundidas se observa al creador de contenido caminando por la zona junto a otros individuos mientras realizaba su transmisión. Cristorata, quien llevaba su característico gorro, registraba lo que ocurría a su alrededor hasta que inició un intercambio verbal con el joven.

Antes de que la situación escalara, el streamer habría pedido que la cámara enfocara hacia otro lado, aparentemente para evitar que el momento quedara registrado. Esto habría ocurrido luego de que el joven realizara algunos comentarios o bromas que no habrían sido bien recibidos por Cristorata.

Pese a que inicialmente se trató de un cruce de palabras, la situación subió de tono y terminó en un enfrentamiento físico entre ambos. Las imágenes muestran a los involucrados en medio del altercado, mientras otras personas presentes intentan observar lo ocurrido.

Durante el incidente, uno de los seguidores de Cristorata se interpuso entre ambos para evitar que la situación pasara a mayores. Mientras tanto, una joven que acompañaba al otro involucrado mostró su desacuerdo con lo ocurrido, y otro amigo del muchacho cuestionó al streamer por el enfrentamiento.

Agente de serenazgo interviene en altercado

Durante el incidente también aparece un agente de serenazgo de Miraflores en la escena, aunque no se han conocido mayores detalles sobre su intervención ni sobre lo sucedido después del enfrentamiento.

El video rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde usuarios comentaron el comportamiento del streamer y la situación que quedó registrada durante la transmisión en vivo.

Hasta el momento, Cristorata no ha brindado una explicación pública sobre lo ocurrido ni se ha pronunciado sobre el altercado. Tampoco se conoce la identidad del joven involucrado ni si hubo algún tipo de denuncia tras el incidente.

De esta manera, el streamer Cristorata vuelve al ojo de la tormenta luego de protagonizar un polémico altercado verbal y físico que quedó registrado mientras realizaba una transmisión en vivo por Kick.