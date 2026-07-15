Se oficializó la oncena argentina que buscará vencer a Inglaterra: Un jugador inesperado hará su debut en el Mundial 2026

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección Argentina e Inglaterra se encuentran a pocas horas de protagonizar una de los duelos más expectantes que ha tenido el Mundial 2026, el ganador del cotejo clasificará a la tan ansiada gran final del torneo al cual ya está clasificada España. En ese contexto, se oficializó la oncena que mandará Lionel Scaloni al terreno de juego del estadio de Atlanta para vencer a los británicos.

¿Cuál será el 11 de Argentina para enfrentar a Inglaterra?

La Albiceleste sabe que se juega la vida ante el combinado inglés por lo que en búsqueda de consumar una victoria que los haga estar de nuevo en una final de la Copa del Mundo, contará con sus mejores armas futbolísticas.

Para esta oportunidad, en el combinado sudamericano solo habrá un solo cambio para este cotejo correspondiente a la semifinal de la justa mundialista que se viene desarrollando en Norteamérica.

El arco contnuará siendo custodiado por el guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez, la pareja de centrales permanecerá intacta con Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro 'Licha' Martínez. Además, el carril derecho será comandado por Nahuel Molina mientras que por el lado izquierdo irá Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, nuevamente estará presente Leandro Paredes junto a Enzo Fernández, abierto por derecha en reemplazo de Rodrigo De Paul se avizora Giuliano Simeone, jugador del Atlético de Madrid que debutará en el Mundial 2026 y por izquierda jugará Alexis Mac Callister.

Finalmente en el frente de ataque estará Julián Álvarez, quien viene de anotar un golazo ante Suiza por lo que el comando técnico le brinda la confianza para que vaya desde el pitazo inicial junto a él estará el capitán y máxima estrella del equipo Lionel Messi.

Once oficial de la selección de Argentina

¿Cuál será el 11 de Inglaterra para medirse ante Argentina?

En paralelo, también se conoció cuáles serán los 11 jugadores que Thomas Tuchel mandará al césped para buscar la tan ansiada clasificación a la final en la que podría enfrentarse a la escuadra española que eliminó con contundencia 2-0 a la candidata al título Francia.

Once oficial de la selección de Inglaterra

Para el duelo ante los argentinos. El dueño del arco inglés seguirá siendo Pickford, la pareja de centrales estará integrada por Stones y Guéhi. Como lateral derecho estará James, mientras que por el sector izquierdo Spence.

En el mediocampo estará Rice junto Anderson, abierto por la derecha estará de titular Rogers y en el lado posterior se vuelve a apostar por Gordon. De enganche irá su estrella Jude Bellingham y de único punto como centro delantero Harry Kane.