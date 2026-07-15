"Elecciones Regionales y Municipales son más complejas que las Generales", indica presidente del JNE

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre el próximo proceso electoral, así como los comicios regionales y municipales programados para el 4 de octubre, momentos antes de entregar las credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Burneo también destacó la alta exigencia que implicará esta jornada electoral y garantizó la transparencia del proceso.

La magnitud del proceso

Burneo advirtió la magnitud de los próximos comicios regionales y municipales por la cantidad de candidatos y cargos en disputa.

"Las Elecciones Regionales y Municipales son muy complejas, más que las Generales, porque estamos con 1889 pequeñas elecciones por cada distrito, provincia y región. Estamos hablando de cerca de 100 mil candidatos que van a postular a más de 13 mil cargos. Más de 10 mil listas están compitiendo", precisó.

De esta manera, agregó que la gran cantidad de participantes generó las alertas por la falta de presupuesto, debido al elevado número de candidaturas. Además, resaltó que el sistema electoral y el Jurado han evolucionado, lo que se reflejará el próximo 4 de octubre.

Compromiso democrático

Por su parte, Burneo exhortó a la ciudadanía a ejercer un voto responsable y confió en que los seleccionados como miembros de mesa cumplan adecuadamente con su función.

Invitamos a la ciudadanía a nuevamente ponerse la camiseta de la democracia porque también se van a sortear miembros de mesa y esperamos que acudan a sufragar y ejerzan ese gran poder para definir a las siguientes autoridades subnacionales", señaló.

También reconoció que la primera vuelta de las Elecciones Generales estuvo marcada por diversas dificultades, de las cuales se obtuvieron lecciones que fueron aplicadas y demostradas durante la segunda vuelta.

Garantía electoral

Burneo aseguró que las lecciones del último proceso electoral permitirán fortalecer la transparencia y eficiencia de los próximos comicios.

"Todo ello va a servir para lo que van a ver las Elecciones Regionales y Municipales. Ese aprendizaje lo vamos a tomar y garantizar la transparencia, la independencia y la objetividad. Es tarea de nosotros como servidores públicos seguir mejorando en beneficio de nuestra población", comentó.

El preidente del JNE, Roberto Burneo, declaró acerca que la dificultad de las Elecciones Regionales y Municipales es superior a las Generales, a causa de la numera cantidad de postulantes de cada distrito, provincia y región. Igualmente, afianzó la transparencia del proceso e hizo el llamado a los ciudadanos a sufragar con responsabilidad.