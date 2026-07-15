Tom Holland revela que intentó invitar a cenar a Erling Haaland, pero el noruego lo dejó en visto

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tom Holland sorprendió al contar que intentó contactarse con Erling Haaland para invitarlo a cenar, pero el delantero del Manchester City nunca respondió su mensaje. La curiosa anécdota fue revelada durante su visita a un programa de televisión.

Tom Holland quiso conocer a Haaland

La anécdota salió a la luz durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde el presentador recordó una publicación que circuló en redes sociales y aseguraba que Haaland no habría reconocido al protagonista de Spider-Man cuando recibió su mensaje.

Jimmy Fallon le consultó directamente si realmente había enviado un mensaje privado al futbolista del Manchester City, y Holland confirmó que la historia era cierta.

El actor explicó que la situación terminó siendo una experiencia que lo hizo mantener los pies en la tierra, pese a la fama internacional que alcanzó gracias a su carrera en Hollywood.

"Sí. Sí, y te diré algo, es que ese es precisamente el tipo de experiencia que te hace humilde y que es importante para los actores", comentó Holland durante la entrevista.

Haaland dejó en visto a Tom Holland

Según contó el actor, decidió escribirle a Haaland luego de verlo durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, realizado a inicios de junio. Ambos estuvieron presentes en el evento deportivo, aunque ubicados en diferentes espacios.

Holland relató que vio al futbolista en una suite cercana y pensó que era una buena oportunidad para intentar conocerlo personalmente.

"Estaba viendo correr a Lewis y lo vi. Estaba en una suite VIP frente a la mía, y pensé que debía intentarlo. Le envié un mensaje de texto", recordó.

Sin embargo, el esperado encuentro nunca ocurrió, ya que el delantero noruego no respondió a la invitación. Con humor, Holland explicó que no recibió ninguna respuesta del estilo "estoy ocupado" o alguna excusa por parte del atacante.

La confesión generó risas entre el público del programa, especialmente porque el actor reconoció que jamás imaginó terminar contando esa historia frente a las cámaras.

Holland mantiene su admiración por Haaland

Aunque Haaland no respondió a su mensaje, Tom Holland dejó claro que mantiene una gran admiración por el atacante del Manchester City, a quien calificó como un futbolista "increíble".

Durante la entrevista, también bromearon sobre la posibilidad de que ambos finalmente compartan una cena en el futuro. Sin embargo, Holland señaló entre risas que, tras la reciente eliminación de Noruega ante Inglaterra en el Mundial, quizá el delantero todavía necesitaría tiempo para superar ese resultado.

Así, la fallida invitación de Tom Holland a Erling Haaland terminó convirtiéndose en una divertida historia que mostró el lado más cercano del actor y la admiración que siente por una de las figuras más importantes del fútbol mundial.