Keiko Fujimori se reunió con delegación del BID: fenómeno El Niño, reforma educativa y seguridad ciudadana los temas en agenda

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su retorno luego de participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, se reunió con una misión del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), liderada por la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, con el objetivo de impulsar proyectos para fortalecer la seguridad ciudadana, la atención al fenómeno El Niño, el mejoramiento de la infraestructura educativa y la reforma del Estado.

Durante la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria planteó como una de las prioridades del Gobierno, la lucha contra el crimen organizado y destacó la importancia de contar con la experiencia y el financiamiento del BID para ampliar y mejorar la infraestructura penitenciaria.

Plan Nacional de Educación

En la reunión, también se abordó el Plan Nacional de Educación que impulsa el Gobierno. Al respecto, la jefa de Estado saludó el diálogo iniciado entre el equipo técnico del BID y el Ministerio de Educación para avanzar en su implementación y fortalecer áreas consideradas prioritarias.

Entre ellas figura la definición de una hoja de ruta para implementar el plan, así como el acceso a buenas prácticas internacionales vinculadas con reformas como la Escuela de Formación de Docentes y el diseño de escuelas con gestión autónoma.

Asimismo, se planteó recoger experiencias que permitan al Ministerio de Educación diseñar mecanismos para la ejecución y mantenimiento de infraestructura educativa mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), obras por impuestos, obras por servicios e inversión pública directa.

Reforma del Estado

En relación a la reforma del Estado, prioridad planteada por el Ejecutivo, se destaca el diálogo técnico iniciado con el BID para apoyar la implementación de la Unidad de Cumplimiento y de la Unidad de Destrabe Administrativo de la Secretaría Estratégica Presidencial del Despacho Presidencial.

En ese sentido, la presidenta Fujimori Higuchi resaltó la relevancia y cobertura del trabajo que desarrolla el BID en el Perú. Actualmente, el país mantiene una cartera de 28 préstamos de inversión contratados con el organismo en sectores como transporte, saneamiento, salud, justicia y agricultura, entre otros.

Bajo esta consideración, se planteó la importancia de contar con el apoyo del BID para acelerar la implementación de estos proyectos y asegurar que su ejecución se traduzca en resultados concretos y beneficios efectivos para la población. También se puso énfasis en la necesidad de avanzar en el desembolso de los recursos comprometidos y mejorar el ritmo de ejecución de la cartera vigente.

En el encuentro participaron el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el ministro de Educación, José Antonio Chang; y el integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, José Chlimper.