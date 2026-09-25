PNP investiga amenazas contra candidato al Gobierno Regional de Junín

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las severas amenazas vertidas contra el candidato al Gobierno Regional de Junín, Arnoldo Mallma, tras un alarmante hallazgo registrado en la ciudad de Huancayo.

Frente a la gravedad de los hechos, las fuerzas del orden activaron los protocolos de verificación, recojo de evidencias y peritaje criminalístico en la escena del crimen con el fin de determinar la procedencia del envío e identificar a los autores materiales e intelectuales del delito en estrecha coordinación con el Ministerio Público.

Infiltración de violencia en la contienda electoral de Junín

El execrable suceso conmocionó a la comunidad local por haberse consumado en las primeras horas de la madrugada, a solo escasos minutos de que se llevara a cabo un debate público en el que estaba programada la participación del postor regional.

La modalidad empleada por los agresores refleja un claro intento de desestabilización psicológica en el marco de las actividades proselitistas que se intensifican en la región Junín. Las autoridades analizan el material fotográfico encontrado junto a las extremidades del animal, el cual incluiría imágenes de personas vinculadas al entorno cercano y simpatizantes de la campaña política.

Asimismo, la PNP ha dispuesto la revisión metódica de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las inmediaciones del sector San Carlos para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos. Las primeras hipótesis no descartan ninguna línea de investigación, abarcando desde disputas de índole política hasta posibles amedrentamientos por parte de bandas dedicadas a la extorsión en la zona central del país.

Diligencias policiales y resguardo a los actores políticos

El personal especializado de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo asumió el liderazgo del caso para tomar las declaraciones correspondientes y realizar las pericias dactiloscópicas en los envoltorios confiscados.

Frente a la escalada de violencia en el escenario regional, la policía viene evaluando la implementación de medidas de protección reforzadas para garantizar la seguridad física de los candidatos durante sus desplazamientos y actos públicos.

"A la próxima vez será uno de tus perros sanazo", señalaba el comunicado.

En ese sentido, la PNP mantendrá las operaciones de patrullaje intensivo y las pesquisas periciales en la región Junín hasta dar con la captura de los responsables de este acto delictivo que vulnera la tranquilidad del proceso electoral.