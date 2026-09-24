Luis Galarreta advierte al Congreso: "Con o sin facultades vamos a cumplir las promesas de campaña"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró que el Poder Ejecutivo cumplirá con todas las promesas que hicieron durante la campaña electoral, independientemente de si el Congreso de la República aprueba el pedido de facultades legislativas.

Estas declaraciones fueron brindadas a los medios de comunicación durante una actividad oficial matutina en la que el premier supervisaba los avances en la construcción del puente Santa Rosa, obra vial importante que servirá como ruta de acceso directo al nuevo aeropuerto.

Cumplirán "con o sin facultades"

El jefe del Gabinete Ministerial subrayó que el Gobierno mantiene su abierto al diálogo con el Congreso, sin embargo, aclaró que la gestión ha comenzado a trabajar de manera ininterrumpida desde el primer día.

"Nosotros insistimos en que estamos en un diálogo (con el congreso). El gobierno, desde el día 1 se ha puesto a trabajar, quiere decir que con o sin facultades, y que lo sepa a población, vamos a cumplir con las promesas de la campaña que hizo la presidenta Fujimori en infraestructura y en seguridad.

Galarreta mencionó que los objetivos trazados por el gobierno de la presidenta Fujimori, enfocados principalmente en infraestructura el combate frontal contra la criminalidad, seguirán su curso para cumplir con las exigencias de la población.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo cumplirá con los compromisos asumidos durante la campaña, incluso si el Congreso no le otorga las facultades legislativas solicitadas.



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Trabajo en seguridad y captura de 'Jhonsson Pulpo'

En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, Galarreta reconoció que los problemas del país no se resuelven "de la noche a la mañana", pero mencionó cifras para respaldar el trabajo del Ejecutivo.

Reveló que las fuerzas del orden ya han ejecutado cerca de 138 operativos. Como prueba de la efectividad de estas intervenciones, el premier destacó que el cabecilla criminal conocido como 'Jhonsson Pulpo' ha sido capturado y actualmente se encuentra recluido en las instalaciones de máxima seguridad de la Base Naval.

"Hemos tenido casi 138 operativos. Hoy el delincuente Jhonsson Pulpo está en la Base Naval, y eso es porque la presidenta Fujimori dijo que desde el día uno, cualquiera que cometa un delito lo vamos a perseguir y lo vamos a ubicar", dijo el prermier ante los medios.

El premier Luis Galarreta lideró hoy una supervisión de obras en el puente Santa Rosa, en el Callao, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones. En su declaración ante la prensa, abordó temas como el discurso de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la ONU y la moción de censura en el Congreso contra el ministro del Interior.