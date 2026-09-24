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Presidenta Keiko Fujimori realiza tradicional toque de campana de cierre en la Bolsa de Valores de Nueva York

La presidenta Keiko Fujimori realizó este jueves 24 de septiembre el tradicional "campanazo" de cierre en la Bolsa de Valores de Nueva York, cumpliendo así una de actividades programadas en Estados Unidos.

Keiko Fujimori realiza "campanazo" de cierre de la Bolsa de Valores de NY.
Keiko Fujimori realiza "campanazo" de cierre de la Bolsa de Valores de NY. TV.NYSE

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/09/2026

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Como parte de sus actividades programadas en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, realizó la tarde este jueves 24 de septiembre, el tradicional toque de campana de cierre en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York

El objetivo del encuentro es promover al Perú como un destino atractivo para la inversión y fortalecer los vínculos económicos y empresariales con los Estados Unidos.

(Noticia en desarrollo...)

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