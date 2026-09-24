Presidenta Keiko Fujimori realiza tradicional toque de campana de cierre en la Bolsa de Valores de Nueva York

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de sus actividades programadas en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, realizó la tarde este jueves 24 de septiembre, el tradicional toque de campana de cierre en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York.

El objetivo del encuentro es promover al Perú como un destino atractivo para la inversión y fortalecer los vínculos económicos y empresariales con los Estados Unidos.

The NYSE welcomes Her Excellency Keiko Fujimori, President of the Republic of Peru, and the government of Peru to recognize the 81st Session of the United Nations General Assembly.@presidenciaperu | #UNGA | @UN https://t.co/rjbtWm9WDo — NYSE 🏛 (@NYSE) September 24, 2026

(Noticia en desarrollo...)