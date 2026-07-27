Keiko Fujimori se reunió con el Rey Felipe VI de España en vísperas de la transmisión de mando

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este lunes un encuentro oficial con el Rey Felipe VI de España, quien llegó a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio. La reunión se desarrolló en la sede de la Cancillería peruana y reafirmó la amistad histórica entre Perú y España, además de marcar el inicio de la agenda internacional del nuevo gobierno.

El encuentro en Torre Tagle

Según información oficial, la reunión se extendió por cerca de 40 minutos y permitió a Fujimori y Felipe VI intercambiar impresiones sobre la relación bilateral. Ambos destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en áreas como inversión, cultura, educación y seguridad.

La presidenta electa agradeció la presencia del monarca y subrayó que su visita constituye un gesto de respaldo institucional en un momento clave para el país.

La presencia de Carlos Espá

En la cita también participó Carlos Espá, próximo ministro de Relaciones Exteriores, quien acompañó a Fujimori en este primer contacto diplomático de alto nivel. Su presencia simboliza el inicio de la política exterior del nuevo gobierno, que buscará consolidar lazos con socios estratégicos y proyectar una imagen de estabilidad en la región.

Felipe VI había llegado horas antes a la Base Aérea del Callao, donde fue recibido por el canciller Carlos Pareja y el embajador español Alejandro Abellán García de Diego. La ceremonia incluyó alfombra roja y saludo protocolar, en un acto que reafirmó la tradición de la monarquía española de asistir a investiduras presidenciales en América Latina.

Reunió incluyó al próximo canciller, Carlos Espá

El monarca ya había participado en las ceremonias de Alejandro Toledo (2001), Alan García (2006), Ollanta Humala (2011) y Pedro Castillo (2021), sumando ahora una nueva visita a Lima.

Tras el encuentro con Fujimori, Felipe VI tiene previsto participar en la cena oficial ofrecida por el presidente interino José María Balcázar en Palacio de Gobierno, junto a otras delegaciones internacionales. También sostuvo un saludo con la comunidad española residente en Lima, reforzando el vínculo cultural y social entre ambos países.

🔴🔵 #AHORA | El rey de España, Felipe VI llegó al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería tras la reunión que sostuvo con el presidente José Balcázar en Palacio de Gobierno. A su arribo, fue recibido por quien será el próximo canciller, Carlos Espá y luego se hizo... pic.twitter.com/KmKDGGYKRG — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

Líderes internacionales acudirán a la toma de mando

La presencia del Rey Felipe VI se suma a la pronta llegada de otros mandatarios latinoamericanos como Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay). La amplia participación internacional subraya la relevancia regional del inicio del gobierno de Fujimori y anticipa una agenda marcada por la cooperación y el fortalecimiento de vínculos históricos.

La reunión entre Keiko Fujimori y el Rey Felipe VI en Torre Tagle refuerza la importancia de la relación bilateral entre Perú y España en un momento de transición política. El gesto diplomático, acompañado por la presencia del futuro canciller Carlos Espá, anticipa una política exterior activa para el nuevo gobierno, con énfasis en la cooperación y en la consolidación de lazos históricos.