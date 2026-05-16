PPK y Keiko Fujimori se reúnen de cara a la segunda vuelta: "El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación"

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski publicaron en sus respectivas redes sociales un inesperado encuentro con fines políticos a pocas horas de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente a los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.

Reunión llevada a cabo en la casa de PPK

La reunión entre ambos exrivales de las elecciones de 2016 ocurre en medio de un clima de alta polarización política y cuestionamientos sobre el proceso electoral, donde Fujimori se perfilaría para enfrentar al candidato de Roberto Sánchez.

Tras el encuentro, Pedro Pablo Kuczynski utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje enfocado en la reconciliación y la estabilidad del país.

"El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación. Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas", expresó el exmandatario.

Asimismo, PPK aseguró que el país atraviesa un momento delicado y advirtió que la nación se encuentra nuevamente "al borde del abismo", enfatizando la necesidad de dejar atrás los enfrentamientos políticos que marcaron los últimos años.

El expresidente también sostuvo que dialogar no significa renunciar a las convicciones políticas, sino priorizar el bienestar nacional frente a la situación actual.

Hoy recibí la visita de @KeikoFujimori.



En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo. (1/3) pic.twitter.com/amiEJ4iAem — Pedro Pablo Kuczynski (@PPK__Oficial) May 17, 2026

Keiko Fujimori destaca la necesidad de "dar vuelta a la página"

Por su parte, Keiko Fujimori calificó la reunión como "muy emotiva" y destacó que tanto ella como Kuczynski han atravesado experiencias difíciles en los últimos años debido a distintos procesos.

La excandidata presidencial coincidió en que el país necesita superar las divisiones políticas y trabajar en unidad frente al escenario de incertidumbre.

"Es momento de dar vuelta a la página para enfrentar el caos y la inestabilidad que amenazan al Perú", señaló Fujimori.

Encuentro previo a recibir resultados oficiales

La reunión adquiere especial relevancia debido a que el Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto proclamar este 17 de mayo a los candidatos oficiales que participarán en la segunda vuelta presidencial.

El escenario político peruano se mantiene tenso ante las denuncias de presunto fraude electoral que ya generan debate en distintos sectores políticos y sociales. Sin embargo, con este acercamiento, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski parecen apostar por un mensaje de reconciliación en uno de los momentos más decisivos del panorama político nacional.

Finalmente, estas acciones denotan su preocupación por el futuro del país en las futurs elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de junio.