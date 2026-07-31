Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' son denunciados por no pagar a extrabajador de su pódcast

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva controversia sacude el pódcast de Diego Chávarri, Gabriela Herrera y Cristian Martínez, más conocido como 'Cri Cri'. Esta vez, un extrabajador aseguró públicamente que no le pagaron por dirigir el programa y desarrollar estrategias para sus redes sociales, provocando que la producción emitiera un comunicado para aclarar lo sucedido.

Denuncia contra pódcast 'Ya y?'

La denuncia se conoció después de que el creador de contenido Ric La Torre difundiera en TikTok los mensajes enviados por el supuesto afectado. Según su relato, fueron los propios conductores quienes lo contactaron para que se encargara de la dirección del espacio y de la estrategia digital.

El denunciante explicó que sostuvo dos reuniones con Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri', en las que habrían establecido las condiciones de su colaboración.

El acuerdo consistía en trabajar durante dos semanas para ayudarlos a monetizar sus redes sociales y dirigir el pódcast. A cambio, el equipo debía cubrir los taxis de él y de su productora, por un monto total de 150 soles.

"Tuve 2 reuniones con ellos (Gaby, Cri Cri y Diego) y en las 2 quedamos en mutuo acuerdo que los apoyaría 2 semanas a monetizar sus redes y dirigir el pódcast en agradecimiento ellos tenían que pagarme los taxis a mí y a mi productora", manifestó.

Sin embargo, los inconvenientes habrían comenzado desde el primer día. El extrabajador señaló que su equipo había preparado una transmisión con switcher, pero que los conductores solicitaron cambios de último momento.

Estas modificaciones generaron gastos adicionales, entre ellos el trabajo de una diseñadora, cuyo pago tampoco habría sido reconocido.

"Llegó el momento de montar todo a switcher el 1er día de gestión y no quisieron montarlo y quisieron hacer unos cambios, se hizo los cambios y no quisieron reconocer el pago a la diseñadora", afirmó.

El punto de quiebre se produjo durante la preparación de un programa especial. Según el denunciante, él y su equipo fueron apartados sin previo aviso, por lo que decidió retirarse del proyecto y exponer públicamente el caso para advertir a otros profesionales.

"Ellos tomaron el control de todo y sin avisarnos nos hicieron a un lado y por razones profesionales yo decidí faltar y sacar a mi equipo", sostuvo. También recomendó no realizar colaboraciones sin establecer previamente el pago correspondiente.

Producción de 'Ya y?' reconoce deuda

Tras la viralización de la denuncia, la producción de Ya y? publicó un comunicado en el que reconoció que existía una deuda pendiente. No obstante, aseguró que Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' no participaron en la contratación.

"Los conductores del programa no tuvieron conocimiento ni participación en dicho proceso, ya que este fue gestionado por una persona que actualmente ya no forma parte de nuestro equipo, Jefferson Isisola - Guarajo", indicó el documento.

Asimismo, la producción informó que decidió asumir el monto adeudado, priorizando una solución responsable, y reafirmó su compromiso de actuar con transparencia, respeto y responsabilidad.

De esta manera, la denuncia contra Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' surgió por una deuda de 150 soles. La producción del pódcast reconoció el pago pendiente, deslindó a los conductores y aseguró que el monto ya fue cancelado.