Keiko Fujimori visitó a suboficial herido en operación contraterrorista en el VRAEM

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori visitó el Hospital Militar Central para conocer la situación del suboficial José Rogelio Parinango Huamán, quien fue herido durante la operación contraterrorista "Quiñones" en el VRAEM.

Suboficial permaneció estable en la Unidad de Cuidados Intensivos

La mandataria acudió al establecimiento de salud junto con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, donde expresó el respaldo del Gobierno al efectivo militar y destacó la labor que cumplen las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor riesgo del país.

Durante la visita, Keiko Fujimori recibió información sobre la evolución clínica del suboficial, quien fue evacuado desde la zona de operaciones hacia Lima tras resultar herido.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el militar presenta un trauma abdominal ocasionado por la perforación de un proyectil de arma de fuego en la zona dorsolumbar izquierda.

Luego de ser evaluado por una junta de especialistas de Cirugía General, Urología, Medicina de Emergencias y Cuidados Intensivos, se decidió mantener un tratamiento conservador para su recuperación.

Destacan labor de las Fuerzas Armadas

Durante la visita, la presidenta destacó el trabajo del personal médico del Hospital Militar Central y el respaldo que brinda el Estado a los integrantes de las Fuerzas Armadas que resultan heridos o afectados durante el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, reconoció la labor de los efectivos militares que prestan servicio en el VRAEM y otras zonas declaradas en emergencia, y aseguró que cuentan con el apoyo permanente del Gobierno para continuar con su misión.

Además, la jefa de Estado supervisó las obras de mantenimiento y mejora de la infraestructura del Hospital Militar Central.

De acuerdo con el Ejecutivo, estos trabajos tienen como objetivo reforzar la capacidad de atención del principal centro de salud del Ejército y optimizar los servicios dirigidos al personal militar, sus familias y derechohabientes.

Respaldo a los efectivos militares

Durante la actividad, la presidenta destacó que garantizar el bienestar del personal encargado de la defensa nacional representa una prioridad para el Gobierno.

Además, reconoció la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas que realizan operaciones en las zonas más difíciles del país y ratificó el compromiso del Estado de brindarles apoyo mientras cumplen sus funciones.

La presencia de Keiko Fujimori en el Hospital Militar Central puso en relieve el respaldo a los integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplen misiones en zonas de riesgo. El suboficial herido José Rogelio Parinango Huamán permanece en recuperación tras la operación contraterrorista en el VRAEM.