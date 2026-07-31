Marcos Llorente habla por primera vez sobre su 'relación' con Ferran Torres: "No tiene miedo a demostrar..."

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Marcos Llorente decidió aclarar qué existe realmente detrás de su 'relación' con Ferran Torres. El futbolista del Atlético de Madrid respondió directamente al escándalo provocado por un abrazo entre ambos y defendió que dos amigos puedan demostrarse cariño sin miedo a las críticas.

Imágenes de Marcos Llorente y Ferran Torres

El verano está que quema para la gente de la selección española. Ferran Torres anda muy cotizado por el gol de la segunda estrella y Marcos Llorente la sigue rompiendo como una de las figuras del Atlético de Madrid.

Después de conquistar la Copa del Mundo, los dos futbolistas viajaron a Ibiza para tomarse unos días de descanso y alejarse de la presión mediática. Durante su estadía fueron vistos disfrutando de los principales atractivos de la isla, rodeados de comodidades y aprovechando al máximo sus vacaciones.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Días después comenzaron a circular varias fotografías en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter, en las que Marcos Llorente y Ferran Torres aparecían abrazándose.

La escena, que podía entenderse como una muestra de afecto completamente normal entre dos amigos, terminó generando una inesperada ola de comentarios.

Algunos usuarios comenzaron a especular sobre la cercanía de los deportistas y convirtieron el abrazo en uno de los temas más comentados del momento.

Marcos Llorente rompe su silencio

En medio de los rumores, Paddy Noarbe, esposa de Marcos Llorente, compartió una reflexión en su cuenta de Instagram que tampoco pasó desapercibida. "Amar a alguien no debería limitar su libertad, sino darte más seguridad para disfrutarla", escribió la creadora de contenido.

Aunque no señaló directamente que su publicación estuviera relacionada con los comentarios sobre su esposo y Ferran Torres, el mensaje apareció justo cuando las imágenes seguían generando debate.

Finalmente, Marcos Llorente decidió pronunciarse. Durante un viaje a Barcelona, el jugador abrió una ronda de preguntas en sus historias de Instagram con el mensaje: "Tengo unas horas de viaje a Barcelona. Dime cosas vavavava".

Uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle: "¿Por qué crees que la gente hizo tanto escándalo porque Ferran te abrazara?". El futbolista respondió: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo".

Además, dejó clara su postura sobre las muestras de afecto entre amigos. "Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", concluyó.

De esta manera, Marcos Llorente aclaró que su 'relación' con Ferran Torres es una amistad en la que ambos pueden demostrar afecto con naturalidad. Con su respuesta, el jugador del Atlético de Madrid dio por terminado el revuelo provocado por las imágenes del abrazo en Ibiza.