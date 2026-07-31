Presidenta Keiko Fujimori responde a críticas por designación de algunos ministros: "Tienen gran experiencia"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su visita a la tumba de su padre, la presidenta Keiko Fujimori atendió a la prensa y respondió a los cuestionamientos sobre algunos de sus ministros. Afirmó que priorizó la capacidad resolver los problemas ciudadanos e indicó que cada uno irá demostrando su competencia en cada sector.

Presidenta Keiko Fujimori resalta la experiencia de sus ministros

El último jueves, 29 de julio, la mandataria visitó la tumba de su padre, Alberto Fujimori, en el camposanto de Huachipa en compañía del expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, quien fue amigo del fallecido jefe de Estado cuando ambos dirigían la magistratura de ambos países.

En medio de ello, Fujimori Higuchi fue consultada por los medio de comunicación sobre los cuestionamientos que surgieron al respecto de algunos funcionarios que fueron seleccionados para ser titulares de las carteras de Estado como es el caso por ejemplo de Luis Dyer, Alberto Belaunde Llosa o Alberto Beingolea.

Acerca de ello, subrayó que los integrantes del Gabinete Ministerial que preside Luis Galarreta fueron elegidos en el inicio de su gestión a diferencia de mandatos anteriores. Además, destacó que cuentan con trayectoria para poder asumir el cargo que se les asignó.

"Se ha tomado juramento y se ha definido el gabinete el primer día de gobierno. Si recordamos épocas anteriores se demoraban muchos días. La convocatoria que se ha hecho para el Consejo de Ministros son personas que tienen gran experiencia, experiencia en su sector, experiencia política y aquí lo que hemos priorizado es su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos", enfatizó.

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La designación del ministro Luis Dyer y el trabajo del resto de funcionarios

Manifestó que no ahondará en las críticas porque considera que "son naturales" en el anuncio de un nuevo gabinete por lo que afirmó que lo entiende y que tienen que ser "tolerantes" porque vivimos en "una democracia". "Cada uno de los ministros irá demostrando con sus acciones lo competente que son para sus sectores", acotó.

Sobre el nombramiento de Luis Dyer como ministro de Salud, la jefa de Estado señaló que ha visto las preocupaciones del Colegio Médico del Perú y puntualizó que cuando han visto cuál debería ser el perfil de quien lidere esta cartera ministerial se ha priorizado "cómo le damos mejor atención a los pacientes, cómo asegurar que los medicamentos estén las postas médicas y hospitales".

"Para eso el perfil más adecuado era buscar un gran gerente, alguien que pueda eliminar las colas, alguien que por supuesto va a tener un excelente trato de coordinación con los médicos, las enfermeras, con el equipo técnico. Aquí estamos priorizando cómo mejoramos los servicios a los ciudadanos", precisó.

Remarcó que "cada uno de los ministros goza de una excelente hoja de vida". También resaltó que "van a saber trabajar en equipo" y que "va a ser un gobierno en la cancha". En tanto, afirmó que les ha pedido a los ministros "que por lo menos tres días de la semana estén todos viajando".

Como vemos, Keiko Fujimori respondió a las críticas que existieron a raíz de las designaciones de algunos de sus flamantes ministros. Acerca de ellos, aseguró que cuentan con amplía trayectoria y que lo que se ha priorizado tras su nombramiento es su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos.