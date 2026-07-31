Perú enfrentará a México: conoce la fecha CONFIRMADA del partido amistoso

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana tendrá otra prueba en la Fecha FIFA del mes de septiembre. El siguiente adversario será México, anfitrión de la última Copa del Mundo y que viene de hacer una campaña bastante digna y mostrando un alto nivel.

México oficializó el encuentro

La federación de la 'Tri', mediante sus redes sociales, anunció una serie de amistosos que disputará a finales de septiembre e inicios de octubre, entre ellos figuran Colombia, Perú y Chile, con motivo de su preparación para la Nations League de la CONCACAF.

Fecha y estadio del amistoso contra Perú

En la publicación se puede visualizar que el encuentro frente a nuestro combinado nacional será el próximo 29 de septiembre, aún con horario por confirmar, y tendrá como escenario Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Redes sociales de la selección de México presentó fecha del amistoso con Perú

Habrían más amistosos para la 'Blanquirroja'

Los dirigidos por el brasileño Mano Menezes afrontarán su segundo amistoso de preparación con miras al segundo semestre de 2026. De acuerdo con el calendario, primero se medirán ante México y, posteriormente, enfrentarán a Canadá el próximo 3 de octubre en Toronto.

No obstante, estaría dentro de los planes cerrar el trato con Estados Unidos y Colombia, para completar lo proyectado por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

Último cruce con México

Nuestro último enfrentamiento también fue de cáracter amistoso. Fue en septiembre del 2022 cuando caímos por 1-0, con gol de Hirving 'El Chucky' Lozano, en el estreno de Juan Máximo Reynoso como director técnico nacional.

Nuestro último cruce con México, fue derrota 1-0 en septiembre del 2022

La Selección Peruana vuelve a la cancha este 29 de septiembre contra México, en un nuevo amistoso para la era Mano Menezes. El compromiso se jugará en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. La 'Bicolor' sigue preparándose con miras a las Eliminatorias del Mundial 2030.