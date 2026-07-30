MIMP se pronuncia sobre caso del diputado Julián Pérez y ofrece acompañamiento a su denunciante

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La detención del diputado Julián Pérez Malqui, acusado de presunta violencia contra una mujer en el distrito de San Miguel, generó la inmediata reacción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

La institución, a través de sus redes oficiales, informó que un equipo del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría brindando acompañamiento legal y psicológico a la denunciante, en un caso que involucra directamente a una autoridad recientemente elegida.

MIMP condena acciones de violencia

El comunicado oficial del MIMP condena "enérgicamente" el hecho y subraya que la víctima está recibiendo atención integral con profesionales en psicología, asesoría legal y servicios sociales. La cartera exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad, garantizar una investigación diligente y sancionar al responsable conforme a ley.

La presencia del equipo multidisciplinario busca asegurar que la denunciante no quede desprotegida en el proceso inicial de investigación, etapa en la que suelen presentarse mayores riesgos de revictimización. El ministerio destacó que el acompañamiento es parte de su política de respuesta inmediata frente a casos de violencia de género, especialmente cuando involucran a figuras públicas.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio a conocer que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría de San Miguel brindando soporte legal y psicológico a la mujer de 44 años que... pic.twitter.com/ITpa5ilNKQ — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

Fiscalía llega para iniciar diligencias

A la comisaría de San Miguel también llegaron representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes, así como el abogado Walter Flores, quien sería la defensa del parlamentario detenido. La coordinación entre instituciones busca garantizar que el caso avance con transparencia y que se respeten los derechos de la víctima.

El MIMP recordó que el Programa Warmi Ñan está diseñado para brindar soporte integral a mujeres en situación de violencia, con equipos que actúan en coordinación con la Policía Nacional y el Poder Judicial. En este caso, la intervención se realizó de manera inmediata tras conocerse la denuncia contra el legislador.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | A la comisaría de San Miguel llegaron representantes del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tras la detención del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, acusado de presunta agresión en contra de una... pic.twitter.com/YRvM0w9dSv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

El caso de Julián Pérez se suma a un historial de antecedentes que pesan sobre el parlamentario recién electo, que incluyen desde un accidente vehicular en Pichari, provincia de La Convención (Cusco), hasta supuestos episodios de violencia familiar, lo que añade presión al sistema judicial para esclarecer el caso actual.

La intervención del Ministerio de la Mujer marca un punto importante para la investigación, donde el Estado participará de manera activa en el proceso judicial al tratarse de una figura política. El desenlace del caso será clave para evaluar la capacidad de las instituciones de responder con eficacia y justicia frente a hechos que involucran a autoridades electas.