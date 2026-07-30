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Reconocimiento académico

Javier Milei recibe título honoris causa de la Universidad San Martín de Porres durante su visita al Perú

El mandatario argentino recibió el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres durante su visita oficial al Perú. La distinción fue entregada en una ceremonia académica.

El mandatario argentino fue reconocido.
El mandatario argentino fue reconocido. (Difusión)

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/07/2026

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La Universidad San Martín de Porres (USMP) distinguió al presidente argentino Javier Milei con el título de doctor honoris causa en una ceremonia realizada en Lima como parte de su agenda oficial en el Perú. El reconocimiento coincidió con su visita al país para participar en actividades de carácter institucional y académica.

Reconocimiento académico durante su visita al Perú

Según el gobierno argentino, la distinción fue concedida por la USMP en reconocimiento a la trayectoria del mandatario y a su aporte en el ámbito académico, económico y político. La ceremonia reunió a autoridades universitarias y representantes de ambos países en un acto protocolar desarrollado en la capital.

En el evento, el mandatario argentino ofreció un discurso en el que abordó temas relacionados con la libertad, el desarrollo económico y la cooperación entre el Perú y Argentina. Asimismo, agradeció el reconocimiento recibido y resaltó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países mediante el intercambio académico e institucional.

"Es un verdadero honor recibir esta distinción de una institución tan prestigiosa como la Universidad San Martín de Porres", indicó el presidente Milei.

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La agenda oficial del mandatario en Lima

De acuerdo al gobierno de Argentina, la entrega del doctorado honoris causa formó parte de la agenda oficial que cumplió Javier Milei durante su permanencia en Lima. Además de asistir a la ceremonia académica, el mandatario había participado en la toma de mando de Keiko Fujimori.

La presencia del presidente argentino también incluyó reuniones y encuentros institucionales previstos en su agenda internacional. La ceremonia organizada por la UMSP destacó la relación entre el ámbito académico y el intercambio de experiencias entre ambos países mediante actividades de cooperación y diálogo.

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El reconocimiento otorgado por la casa de estudios se suma a otras distinciones académicas que Javier Milei ha recibido durante su gestión en diferentes instituciones del extranjero. En todos los casos, las ceremonias fueron incorporadas dentro de sus actividades oficiales durante sus visitas internacionales.

La entrega del doctorado honoris causa a Javier Milei por parte de la Universidad San Martín de Porres se desarrolló como uno de los actos centrales de su visita al Perú, donde cumplió una agenda oficial que incluyó actividades institucionales y académicas, según el Gobierno de Argentina. Javier Milei, doctorado honoris causa, Universidad San Martín de Porres y Perú marcaron la jornada.

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