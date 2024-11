"La gran mayoría de fiscales trabajamos bien": Delia Espinoza tras juramentar como fiscal de la Nación

Este viernes 8 de noviembre, Delia Espinoza juró como flamante fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027 donde se hará cargo del Ministerio Público. La fiscal asumirá el cargo en reemplazo de Juan Carlos Villena, quien se encontraba de manera interina tras la destitución de Patricia Benavides.

De inmediato, la nueva cabeza de la Fiscalía respondió a las preguntas realizadas por los medios de prensa quienes acudieron para conocer sus primeras palabras en el cargo. Espinoza no dudó en responder a las diferentes versiones que acusan a los fiscales de liberar a los delincuentes tras ser detenidos por la Policía Nacional del Perú.

En primer lugar, Delia Espinoza señaló que es bastante ligero hacer este tipo de señalamientos contra los integrantes del Ministerio Público. Además de ello, indicó que a su debido momento presentarán las estadísticas que demuestra el trabajo óptimo de la institución que preside.

"Para hacer afirmaciones, nosotros en el Ministerio Público que somos un organismo constitucionalmente autónomo, no somos políticos, somos técnicos jurídicos, profesionales que privilegiamos la ley y la constitución y los estándares internacionales. En ese sentido, para hacer una afirmación se debe contar con estadísticas y yo les digo que en base a mi experiencia y en su momento vamos a exhibir datos estadísticos para ver hasta que punto la policía detiene en flagrancia y los fiscales los liberan", indicó.

#EnVivo Delia Espinoza, fiscal de la Nación: No somos políticos, somos técnicos jurídicos. Vamos a exhibir datos estadísticos hasta qué punto como se dice: "la Policía detiene en flagrancia y los fiscales lo sueltan". No hay que hacer afirmaciones ligeras, hablemos con cifras... pic.twitter.com/jpgeV5xXlg

A su vez, Delia Espinoza reconoció que existen sujetos que son liberados a pesar de haber sido detenidos en condición de flagrancia. Respecto a ello, la autoridad precisó que ello se debe a que cada caso tiene que ser investigado de diferente manera y que no se puede meter en el mismo saco a todos.

"No hay que hacer afirmaciones ligeras. Ahora, si hay liberación de detenidos en flagrancia, hay que ver caso por caso, sería importante que cuando se anuncia ese tipo de situaciones, hay que ver a que caso se refiere. De pronto es un liberado que no cometió el delito porque la detención es flagrancia no es absoluta, tiene que pasar por una calificación del fiscal, si es que realmente se dio bajo el escenario de un presunto delito o fue una detención arbitraria o ilegal. La gran mayoría de los fiscales trabajamos y lo hacemos bien", añadió.