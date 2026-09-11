Ley de fuero militar-policial: TC la declararía constitucional por su postura, advierte penalista

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa el abogado penalista Juan José Quispe cree que el Tribunal Constitucional declarará la constitucionalidad de la ley de fuero militar-policial debido a la postura que ha tenido en delitos de lesa humanidad, contraria a la sentencia de la CIDH. Por tal motivo, no es una buena señal que en dos meses haya admitido a trámite la demanda.

Celeridad en el trámite y plazos otorgados al Congreso

El especialista enfatizó la inusual rapidez con la que el máximo órgano de interpretación constitucional dio luz verde para procesar el recurso presentado contra la norma. Esta agilidad en los plazos administrativos ha generado inquietud entre los analistas del ámbito legal.

Respecto al avance del proceso constitucional en los despachos del Tribunal Constitucional, el especialista remarcó la velocidad de las actuaciones procesales. "Este tribunal ya haya admitido a trámite la demanda y ha dado 30 días al Congreso de la República para que haga sus descargos respecto a esta demanda presentada a fines de julio (...) No tiene ni 2 meses y ya están admitiendo a trámite una demanda", indicó el penalista.

Esta determinación del colegiado otorga el marco temporal necesario para que el Poder Legislativo elabore su respuesta formal en defensa de la ley aprobada, encaminando el expediente hacia una pronta resolución definitiva en el pleno.

Los antecedentes del TC en materia procesal

La preocupación del abogado radica en las decisiones previas que ha tomado la institución procesal en expedientes vinculados al derecho penal sustantivo y tratados internacionales. Las discrepancias con estándares supranacionales marcan la tendencia que seguiría el presente caso.

"Lamentablemente en la práctica, como usted ha visto en los casos de lesa humanidad el Tribunal Constitucional ha tenido otra postura diferente a la convención y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ese contexto ahora no sabemos y tenemos los antecedentes del Tribunal Constitucional diría yo que van a declarar la constitucionalidad de esa ley cuando en realidad es inconstitucional", señaló Juan José Quispe.

La eventual ratificación de la validez de la norma consolidaría el fuero especial para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, generando un intenso debate jurídico sobre sus alcances y compatibilidad con las obligaciones del Estado peruano.

En ese sentido, el TC definirá en los próximos meses la validez jurídica de la cuestionada legislación, en medio de las advertencias del sector legal sobre una posible resolución favorable a la norma ratificada por el Parlamento.