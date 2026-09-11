Carlos Vílchez se despide de Enrique Espejo 'Yuca' tras su fallecimiento: "Jamás lo olvidaré"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor cómico Enrique Espejo Peña, conocido como 'Yuca' falleció a los 75 años este viernes 11 de septiembre, así lo confirmó su amigo y colega Jorge Benavides con un extenso mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram.

El pesar de los artistas y las complicaciones de salud del Enrique Espejo 'Yuca'

De igual manera, diversos artistas y personalidades de la televisión lamentaron el deceso de Enrique Espejo, quien tuvo complicaciones en su salud tras estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos(UCI) en el hospital Casimiro Ulloa y en el hospital nacional Albert Sabogal Solguren tras un accidente doméstico ocurrido en marzo de 2025.

El cómico peruano Enrique Eduardo Espejo Peña, conocido popularmente como 'Yuca', falleció a los 75 años. La noticia fue confirmada por el humorista y amigo Jorge Benavides, a través de Instagram, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Yuca, ícono de la comicidad peruana, atravesaba un delicado estado de salud luego de sufrir un accidente en marzo de 2025. Tras permanecer varios días internado, regresó a su casa, pero quedó postrado en cama, según había informado sus compañeros de televisión.

El sentido homenaje de Carlos Vílchez a su compañero de elenco

En ese sentido, Carlos Vílchez, actor cómico y su compañero en JB Noticias, compartió una fotografía al lado del popular 'Yuca'. En la imagen, se ve al también conductor de televisión echado en el hombro de Espejo, quien no duda en abrazarlo para una divertida foto.

El integrante de programas humorísticos no dudó en expresar el dolor que le causa la partida de su colega tras décadas de labor profesional en las pantallas.

"33 años de amistad, así nomás no se pueden olvidar, jamás olvidaré cuando salíamos a grabar exteriores y me decías (...) Todo lo bueno y malo que pasamos juntos...jamás lo olvidaré...siempre estarás en mi corazón querido amigo (o chiquillo como nos llamabas) descansa en paz mi Yuquita", señaló Carlos Vilchez en el post.

La publicación generó de inmediato miles de reacciones por parte de seguidores y figuras del espectáculo nacional, quienes recordaron las rutinas humorísticas compartidas por ambos en la televisión peruana. La partida del reconocido comediante deja un legado de décadas en el entretenimiento del país.

En ese sentido, Carlos Vílchez reafirmó el profundo impacto personal y profesional que dejó Enrique Espejo 'Yuca' en su vida tras compartir más de tres décadas de trabajo juntos en la comicidad peruana.