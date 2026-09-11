Fernando Cillóniz cuestiona aumento del sueldo mínimo a S/1,300: "Son muy pocos los beneficiados"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El ingeniero economista Fernando Cillóniz cuestionó el aumento del sueldo mínimo anunciado por el Gobierno y señaló que la medida tendría un alcance. En entrevista para Exitosa, explicó que, en el sector agroexportador, pocas empresas pagan la remuneración mínima, mientras otras actividades muestran una situación similar.

Cillóniz explica su posición sobre el sueldo mínimo

En entrevista con Exitosa, Cillóniz sostuvo que el incremento salarial no alcanzaría a muchos laboradores, debido a que existen empresas donde los salarios ya superan el monto establecido legalmente. Su posición se centró en el alcance real de la medida para los trabajadores del país en general.

Durante la entrevista, el empresario explicó que su referencia principal es el sector agroexportador, donde, según indicó, son pocas las compañías que mantienen a sus trabajadores con el sueldo mínimo. Añadió que esta situación también se presenta en empresas de otros sectores de la economía.

"Son muy pocos los beneficiados y por eso estoy en desacuerdo", declaró.

Cillóniz señaló que el nivel de remuneraciones en algunas actividades hace que el aumento del sueldo mínimo tenga un efecto reducido sobre quienes ya reciben ingresos superiores. Por ello, sostuvo que la medida anunciada gubernamentalmente no representaría un beneficio para todos los trabajadores.

El empresario también abordó el papel del Estado durante la conversación. En la entrevista cuestionó el uso de los recursos públicos y relacionó su crítica con el incremento de la recaudación estatal. Ese planteamiento acompañó su posición frente a la decisión sobre el sueldo mínimo.

Crítica al gasto y alcance de la medida

La declaración de Cillóniz se produjo mientras el Gobierno impulsa el incremento del sueldo mínimo hasta 1.300 soles. Esta nota se basa únicamente en lo señalado por el empresario durante la entrevista, sin incorporar argumentos adicionales sobre los efectos laborales o económicos de la medida.

El empresario mantuvo una posición contraria al aumento anunciado, porque considera que el sueldo mínimo tiene una aplicación limitada en sectores donde las empresas ya pagan montos superiores. La referencia al agroexportador explicó por qué considera reducido el número de beneficiarios directos para el país.

El debate sobre el sueldo mínimo incluye distintas posiciones, pero Cillóniz centró su intervención en la cantidad de trabajadores que realmente recibirían el incremento. El empresario sostuvo que el aumento beneficiaría a pocos trabajadores, debido a las remuneraciones vigentes en distintos sectores productivos.

Su intervención también incluyó una crítica al uso de los recursos públicos y a la burocracia estatal. Cillóniz afirmó que el Estado recauda dinero para destinarlo a gastos que calificó como innecesarios y corruptos, planteamiento que realizó durante la misma entrevista sobre el sueldo mínimo.