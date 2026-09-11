José Luis Casas impulsará el deporte en Pueblo Libre: "Va a ser un eje central de campaña"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la alcaldía del distrito de Pueblo Libre por el partido político Avanza País, José Luis Casas Carrión, estuvo este viernes 11 de septiembre en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones regionales y municipales a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

Como parte de sus principales iniciativas para lograr el respaldo ciudadano, el aspirante al sillón municipal aseveró que recuperará los espacios públicos de su distrito, principalmente los deportivos, con finalidad de que sus jóvenes vecinos desarrollen todo tipo de disciplinas y otras actividades artístico-culturales.

Apuesta por el deporte y la educación para la juventud de Pueblo Libre

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el aspirante a dirigir la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, indicó que impulsará el deporte y fomentará la educación de ganar los comicios entrantes.

No obstante, acusó que gestiones anteriores, más la actual, no han podido solucionar el litigio en el que se encuentra el Complejo Deportivo Mama Ocllo con una empresa constructora.

Frente a esta situación, indicó que gestionará la recuperación del espacio deportivo que supera los 4 000 m2, a través del saneamiento físico-legal. Este lugar, más otros dos, puntualizó, permitirá la ejecución del plan "Pueblo Libre Tiene Talento" en una eventual gestión municipal suya, a fin de que sus vecinos sean deportistas de alto rendimiento.

"Por ejemplo; para los jóvenes, centro preuniversitario municipal, y que ya existe en nuestro vecino de Magdalena del Mar, totalmente gratuito, es un programa exitoso para los jóvenes del distrito que no tienen recursos, previa calificación. Un coworking municipal para nuestros emprendedores del distrito. Para los jóvenes talentos, el deporte también será un eje central de campaña", señaló.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Pueblo Libre por Avanza País, José Luis Casas Carrión, señaló que su gestión buscará promover el deporte para los jóvenes. Indicó que hay tres complejos deportivos y que incluso busca recuperar una... pic.twitter.com/OmOM7JzM6U — Exitosa Noticias (@exitosape) September 12, 2026

En contra de la creación de una Policía Municipal

Frente al presentado oficialmente la implementación de la Guardia Metropolitana que impulsa el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el candidato a la alcaldía de Pueblo Libre marcó distancia frente a la propuesta de crear una Policía Municipal.

En ese sentido, explicó que su plan de gobierno contempla la modernización de las centrales de monitoreo mediante el uso de inteligencia artificial, con el fin de identificar patrones de riesgo y permitir una respuesta rápida frente a hechos delictivos y diversas emergencias, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"No estamos de acuerdo con la Policía Municipal, somos una propuesta de fortalecer a la PNP, no para restarle funciones, sino para que se destinen los recursos necesarios y se ejecute el plan Mariano Santos, que está vigente. [...] Nosotros no vamos a quitarle competencias a la Policía", señaló.

De esta manera, José Luis Casas Carrión sustentó su propuesta en materia de seguridad ciudadana y desarrollo humano para los vecinos de Pueblo Libre.