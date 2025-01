Santiváñez a la PNP: "Tenemos que ser un equipo sólido, así como las organizaciones criminales"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, participó de un evento organizado por la Municipalidad de Lima y aprovechó en defender su gestión con un contundente mensaje dirigido hasta la Policía Nacional del Perú (PNP): "Tenemos que ser un equipo sólido, así como las organizaciones criminales".

Durante su discurso, el titular del Ministerio del Interior (Miniter) defendió los esfuerzos de su sector en la lucha contra la criminalidad, llamando enormemente la atención al referirse también a las organizaciones criminales, describiéndolas como un "equipo sólido".

Asimismo, brindó detalles del trabajo de inteligencia que viene realizando la PNP, afirmando que, hasta la fecha, se ha identificado aproximadamente 200 organizaciones criminales: 70 en Lima Norte, más de 100 en Lima Este, mientras que en el sector oeste se registra un número similar.

En cuanto al plan del de control territorial, señaló que se ha logrado la detención de más de 50 personas, significando para su sector una muestra del avance en la lucha contra la delincuencia.

En otro momento, habló de la propuesta de declarar a las organizaciones criminales como terroristas, afirmando que esta aún se encuentra en evaluación: "Todas las propuestas son absolutamente válidas y muestran una preocupación de las autoridades en brindar algún tipo de marco jurídico, no solamente para la captura sino para el juzgamiento de estos criminales".

El alcalde de la MML, Rafael López Aliaga, también tomó la palabra para solicitar al ministro Santiváñez, mayor seguridad, puesto que la MML también estaría siendo víctima de los extorsionadores.

"No están amenazando, a nosotros, Muni Lima, de volarnos la maquinaria si no les pagamos 100 mil soles", manifestó el burgomaestre, pidiendo que se amplíe el marco jurídico para que los efectivos policiales no teman usar sus armas de reglamentos frente a los delincuentes.