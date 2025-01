"No está descartada": Premier Adrianzén habla sobre la propuesta de declarar toque de queda en La Libertad

El premier de la República, Gustavo Adrianzén, detalló que desde el Ejecutivo todavía no se ha discutido la posibilidad de decretar el toque de queda en la región La Libertad, como parte de la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, enfatizó que, de considerarse necesaria la herramienta para combatir la criminalidad, no descartarán su aplicación.

Para el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, de verse imperioso el uso de la medida como parte del plan de lucha contra el hampa, esta será empleada de todas maneras. Sin embargo, acotó que el Gobierno todavía no ha realizado un análisis sobre la necesidad de que se decrete la medida de excepción para la región norteña.