Margot Palacios sobre denuncia contra José Jerí: "El fiscal de la Nación le dio una ayudita para poder archivarla"

José Jerí se convirtió en presidente de la República luego que el Congreso obtuviera 122 votos para ejecutar la vacancia contra Dina Boluarte tras los cuestionamientos por la inseguridad que azota el país.

Y aunque el parlamento le otorgó la confianza al no censurar la Mesa Directiva del Parlamento y convertirlo en jefe de Estado, lo cierto es que un gran sector del ambiente político nacional rechaza tajantemente la presencia del integrante de Somos Perú.

Margot Palacios asegura que Tomás Gálvez ayudó a José Jerí

Uno de los principales cuestionamientos que pesan contra José Jerí es la denuncia por presunto abuso sexual en su contra presentada meses atrás. Sin embargo, el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, en diálogo con Exitosa, confirmó que esa acusación se archivó ya que no hay ningún tipo de indicio que involucre al flamante presidente de la República.

Esto no fue del agrado para la congresista Margot Palacios quien también conversó con nuestro medio sobre la coyuntura política nacional. Según su parecer, el archivamiento de este caso se dio gracias a una ayuda crucial del titular del Ministerio Público el cual podría generar una irregularidad en los poderes del Estado.

"Hay que tener mayor control político más aun teniendo a un presidente acusado por no cualquier delito. Si bien es cierto, todos tenemos presunción de inocencia, es un delito muy delicado como lo es una violación y hoy el fiscal de la Nación le dio una ayudita para que se pueda archivar. Esperemos que no haya un contubernio entre los poderes de Estado sino más bien que se mantenga la separación de poder que debe darse", indicó.

Nada ha cambiado

En esa misma línea, la parlamentaria de Perú Libre aseguró que pese a la vacancia de Dina Boluarte, todo sigue igual en el Ejecutivo ya que las bancadas de derecha siguen manteniendo el poder con la designación de Jerí Oré.

"Nada ha cambiado, son los mismos que no ganaron en las elecciones y continúan gobernando al país y creo que eso amerita tener un control político más fuerte. Esperemos que no se vuelva a tener acciones como se dio cuando la derecha le entregó el fajín de presidenta a Dina Boluarte aquel 7 de diciembre del 2022", añadió.

