Susel Paredes critica a RLA: "Ha hecho el lanzamiento de su campaña con la plata de los limeños"

La congresista Susel Paredes, en entrevista exclusiva con Exitosa, aseguró que Rafael López Aliaga ha lanzado su campaña presidencial con la "plata de los limeños" y criticó la presencia de menores de edad en la presentación de su rendición de cuentas.

Pese a que en octubre del 2022, Rafael López Aliaga -como virtual alcalde de Lima- empeñó su palabra y aseguró que no volvería a postular a la presidencia en 2026, luego de su derrota en primera vuelta para el año 2021, "por el bien del Perú"; el día de ayer, el burgomaestre cambió de opinión y anunció durante su rendición de cuentas en el Parque de la Exposición que renunciará para ser candidato presidencial

Es por ello, que durante su diálogo con el periodista Nicolás Lúcar, la parlamentaria Susel Paredes no tuvo reparos en cuestionar duramente a López Aliaga, asegurando que su palabra "no vale nada", al recordarle las promesas incumplidas de su gestión en la Municipalidad de Lima.

Pero no todo quedó ahí, puesto que mostró su indignación por ver que él habría iniciado su campaña presidencial utilizando recursos de todos los "limeños", vulnerando así la neutralidad de la Ley Orgánica de Elecciones. Incluso, afirmó que el burgomaestre usó el evento de ayer no para dar un balance de su gestión, sino para hacer su mitin político.

"Es mentiroso por demás. Miente como respira. Me indigna lo que ha pasado anoche, hizo el lanzamiento de su campaña con la plata de los limeños y otra cosa peor, ha utilizado a dos menores de edad que, por supuesto, le dieron el libreto para decir 'tú puedes ser un gran presidente'", indicó.

Rendición de cuentas de RLA con presencia de menores

Susel Paredes no solo criticó que López Aliaga use una rendición de cuentas municipal como plataforma política, sino también por incluir a menores de edad en el evento, que coreaban consignas de apoyo para su postulación a la presidencia. Agregó que eso sería una forma de instrumentalizar a los niños con fines proselitistas, lo cual consideró éticamente inaceptable.

"¡No se usa a los niños para hacer política! Y lo que ha hecho él (López Aliaga) anoche es usar la plata de Lima para ese mitin que disfrazó de rendición de cuenta y usó niños para impulsar su candidatura. Y este ya sabía que no iba a terminar el mandato. Agarró Lima como premio consuelo", señaló en Exitosa.

Finalmente, la legisladora calificó como un "desastre" que Lima termine endeudada, desordenada, caótica, con obras inconclusas, trenes tirados en el Parque de la Muralla durante la gestión de Rafael López Aliaga.

Las declaraciones de Susel Paredes en Exitosa reavivan el debate sobre los límites entre la gestión pública y la promoción política en el país. La parlamentaria cuestionó que el burgomaestre use recursos públicos para su campaña presidencial y use a menores durante su rendición de cuentas que tuvo lugar ayer, 12 de octubre.