19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa brindada la tarde de este jueves 19 de noviembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, confirmó la construcción de dos megapenales de alta seguridad.

Tras llevarse a cabo una nueva sesión del Consejo de Ministros, el funcionario de Estado adelantó que los reclusorios serán construidos con tecnología de punta y con el apoyo de los Estados Unidos, destacando que marcará un hito a nivel de seguridad penitenciaria en toda la región.

(Noticia en desarrollo...)