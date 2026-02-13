Paolo Guerrero olvida polémico penal ante 2 de Mayo y deja mensaje a hinchas: "El grupo está fuerte"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima y Paolo Guerrero se encuentran en el centro de la polémica luego de la dura eliminación de la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo en Matute. El atacante de 42 años ha sido señalado como uno de los principales responsables al no ejecutar el penal que pudo cambiar el destino del encuentro y que falló Eryc Castillo.

Paolo deja contundente mensaje a hinchas

Pese a las críticas, el plantel, cuerpo técnico y directivos fueron parte de la cena de celebración por los 125 años de vida institucional que cumplirá el club el domingo 15 de febrero. En medio de esta cena de gala, el 'Depredador' volvió a dar la cara y charló con la prensa que acudió a este evento.

Con un rostro compungido, Paolo Guerrero volvió a indicar que estaba dolido por la eliminación de la Copa Libertadores, pero que debían pasar la página lo más pronto posible y meterse de lleno a lo que será el duelo del sábado ante Alianza Atlético en Trujillo.

Además, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a la hinchada precisando que el grupo está fuerte y que ahora su concentración estará en consagrarse campeón de la Liga 1 2026 a final de temporada.

"El grupo está fuerte, está unido. Tenemos que pasar la página y pensar en el campeonato. No hay margen de error"



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/NemA730BGz — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 13, 2026

"Es durísimo, pero hay que pasar la página. El sábado ya tenemos una final, un partido importante; tenemos que sacar los tres puntos. El grupo está fuerte, así que debemos dejar esto atrás y pensar en el campeonato local", indicó.

No tenía la confianza necesaria

Todos los cuestionamientos contra el delantero de 42 años de parte de la hinchada comenzaron luego que dejara patear el penal ante 2 de Mayo a Eryc Castillo. Luego que el ecuatoriano fallara, una serie de comentarios negativos recayeron sobre el 'Depredador' quien salió a explicar la situación.

En la zona mixta de Matute, Guerrero González sorprendió a más de una al revelar que no se sentía con la fuerza y confianza necesaria para hacerse responsable de un momento tan importante como este por lo que decidió darle la chance a su compañero.

"No me sentía con confianza para patear el penal. Venía con un poco de desgaste, pero nada, asumo la responsabilidad", expresó en esa oportunidad.

En resumen, Paolo Guerrero dejó atrás la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo asegurando que el plantel se encuentra fuerte y unido pensando en el objetivo de ser campeón de la Liga 1 a fin de año.