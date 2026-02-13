Figura de Universitario genera alarma de último minuto a pocas horas del duelo ante Cienciano

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A nada del choque ante Cienciano, una figura de Universitario genera alarma de último minuto y deja en suspenso su presencia en el partido, luego de conocerse que terminó los entrenamientos con molestias físicas que obligan al comando técnico a esperar hasta el final para tomar una decisión.

José Carabalí prende las alertas en la 'U'

Universitario se alista para un partido clave por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, con la presión de seguir en la pelea grande de la Liga 1 y mantener intacto el sueño del tetracampeonato.

Sin embargo, la tranquilidad se rompió en las últimas horas cuando se conoció que José Carabalí terminó los entrenamientos con algunas molestias físicas, situación que de inmediato encendió las alarmas en el entorno crema.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, tanto en sus redes sociales como en el programa Modo Fútbol, donde detalló que el futbolista ecuatoriano no se encuentra al cien por ciento, aunque el panorama no sería tan grave como se temía en un inicio.

"José Carabalí tiene algunas molestias pero no es nada grave. Mañana se define si arranca o va al banco", fue el mensaje que compartió el comunicador, frase que rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas de la 'U'.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en tienda merengue, que ya venía lidiando con otras ausencias importantes en su plantel por lesiones y temas administrativos.

En ese escenario, el principal candidato para ocupar su lugar sería Paolo Reyna, quien ya ha sido utilizado como alternativa en ese sector del campo y conoce bien el sistema de juego del entrenador.

Los números que respaldan a Carabalí

Más allá de la preocupación de último minuto, José Carabalí se ha consolidado como una de las piezas más regulares del equipo desde su llegada en la temporada pasada.

En lo que va del año, el ecuatoriano ha sido titular en los dos partidos que disputó Universitario en la Liga 1, mostrando un despliegue constante por la banda y siendo una opción permanente en ataque.

A nivel general, el defensor de 28 años acumula 41 partidos con la camiseta crema, con un registro de un gol y siete asistencias, cifras que explican por qué su posible ausencia genera tanta inquietud en Ate.

Así, a pocas horas del duelo ante Cienciano, José Carabalí, figura en Universitario, genera alarma de último minuto y mantiene en suspenso al equipo.