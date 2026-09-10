Oficial PNP es enviado a prisión preventiva tras reconocer que pidió US$60.000 a joven en Juliaca

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El alférez PNP Sebastián Jafet Romero Sánchez reconoció haber participado en una intervención irregular contra una joven que trasladaba US$60.000 en Juliaca. El agente admitió haber pedido dinero durante el operativo realizado el 2 de septiembre y fue enviado a prisión preventiva por nueve meses.

El operativo ocurrió durante el patrullaje policial

El oficial utilizó el patrullero de placa KR-27503 cuando se desempeñaba como jefe de patrullaje. Junto al suboficial Hernán Álvaro Mamani Mendoza, intervino a la joven en los jirones Mariano Núñez y San Martín, pero no la trasladaron hasta una comisaría.

La intervención ocurrió entre las 12:18 y 12:20 p. m., de acuerdo con la Fiscalía. El lugar donde fue interceptada la joven estaba fuera del radio de acción del oficial. Romero Sánchez no estaba habilitado para realizar intervenciones porque esa función no correspondía a su cargo.

Durante el recorrido, los efectivos presionaron a la joven para entregar parte del dinero. Amenazaron a la joven con ser procesada y enviada a prisión por un supuesto delito de lavado de activos si no cumplía con el requerimiento planteado durante el traslado policial.

"Sí pidió dinero", declaró la víctima.

La agraviada declaró que observó dos motocicletas siguiendo al patrullero dentro de la unidad. Después de entregar parte del dinero solicitado, los policías dejaron en la salida hacia Arequipa. Luego, sujetos que iban en motos finalmente la interceptaron y le quitaron el efectivo restante.

🎯 POLICÍAS DE JULIACA SON ACUSADOS DE ARREBATAR MÁS DE US$ 60 MIL A UNA JOVEN



Tres agentes de la Comisaría de Juliaca vienen siendo investigados tras la denuncia de una joven de 18 años, quien los acusa de haberla intervenido, subirla a un patrullero y arrebatarle parte de los... pic.twitter.com/VbYajfIkme — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) September 5, 2026

Romero Sánchez reconoció su participación

El alférez reconoció los hechos al acogerse a la figura de terminación anticipada. En su declaración, admitió que pidió dinero, aunque no identificó a los demás implicados. La Fiscalía presume que el robo habría sido ejecutado en banda durante esa intervención.

El fiscal anticorrupción William Otazu solicitó nueve meses de prisión preventiva para Romero Sánchez. Aunque el agente había reconocido su participación, la jueza María Candelaria dispuso su encarcelamiento en el penal La Capilla de Juliaca mientras continúan las diligencias del caso.

🟠🟣 #Juliaca | El alférez PNP Sebastián Romero Sánchez admitió su responsabilidad en la presunta sustracción de US$60 mil a una joven de 18 años. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra el agente. pic.twitter.com/duz2fBFjvO — Mega (@megajaen) September 10, 2026

Los otros dos policías vinculados al caso permanecen no habidos. Se trata de Frank Eudes Mercado Roque, señalado como chofer, y Hernán Álvaro Mamani Mendoza, operador del patrullero. Ambos son investigados por su presunta participación en la intervención contra la joven que transportaba los US$60.000.

La investigación por el caso de Juliaca mantiene al alférez PNP Sebastián Romero Sánchez en prisión preventiva durante nueve meses. El expediente también comprende a dos policías no habidos y busca esclarecer la intervención, el pedido de dinero y el robo posterior de los US$60.000.