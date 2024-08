Ministro del Interior rechaza tener interés de cerrar la Diviac: "Se ha tergiversado y tejido diversas hipótesis"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó a los cuestionamientos que existen en torno a que habría un interés de su parte para desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

El encargado de la cartera Interior consideró que las "diversas hipótesis" son falsas, debido a que su persona reconoce las buenas labores que se vienen desempeñando.

Lo afirmado fue en medio del octavo aniversario de la Diviac, por ende, felicitó a los integrantes de la división que combate "incansablemente" contra la criminalidad organizada, incluso cometidos por funcionarios.

Agregó que el rol de los agentes que forman parte de la División "es fundamental" para el cumplimiento de todos los objetivos que en su gestión se trazaron.

El rechazo del ministro fue debido a la publicación de unos audios, donde se escucharía contar a Juan José Santiváñez que la presidenta Dina Boluarte le puso como condición para formar parte del Gabinete, hasta en dos oportunidades, cerrar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.

La persona a quien contó lo revelado fue el capitán PNP Junior Izquierdo o también conocido como 'Culebra', quien habría sido la persona que dio a conocer al público las grabaciones.

"A mí Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. (...) A mí la tía me llamó, me metió una cachad*. ¿Qué, cómo?, ¿cómo es posible? Usted debió decir que es un policía politizado", contó a 'Culebra'.