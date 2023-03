Margot Palacios en contra de policlínico en el Congreso: "Los congresistas deberían atenderse en EsSalud o en el Minsa"

Margot Palacios habló de todo. La partidaria de Perú Libre y congresista de la República contestó las preguntas de Exitosa el día de hoy y reveló cuál es su postura respecto al nuevo policlínico que se construirá en las instalaciones del Congreso. Al respecto, la parlamentaria declaró que los 'padres de la patria' deberían atenderse en EsSalud y el Minsa.

La congresista Margot Palacios se pronunció sobre el nuevo centro médico que planea construir el Parlamento. Tras ser consultada sobre cuál es su opinión sobre el policlínico que costará alrededor de 2 millones de soles, la partidaria de Perú Libre indicó que, para ella, los congresistas cuentan con otras opciones si quieren atenderse en un centro médico.

"No estoy de acuerdo, para eso tenemos una salud de calidad. Los congresistas deberían atenderse en EsSalud o en el Minsa", dijo.

No obstante, pese a decir que el servicio de salud es de calidad en nuestro país, observó que la construcción de esta nueva edificación obedece a la precariedad del servicio público actual.

El Parlamento de la República aprobó la construcción de un nuevo policlínico que será de uso para ellos. Dicho centro de salud estaría ubicado en el patio de las instalaciones de la institución y superará al actual tópico en materia de presupuesto, herramientas y espacio.

Según la información de Cuarto Poder, este nuevo punto de salud contará con un consultorio psicológico, tres consultorios de medicina genera, almacén, un cafetín, un tópico de procedimientos, una farmacia, entre otras áreas.

En adición a estas declaraciones, la congresista Margot Palacios aprovechó la oportunidad para referirse a la moción de vacancia en contra de Dina Boluarte. En esa línea, mostró confianza en que el resto de sus compañeros vote a favor de esta medida.

"Era necesario hacer esta moción de vacancia por incapacidad moral por parte de Dina Boluarte, quien no ha tenido la capacidad suficiente de gestionar estos conflictos sociales que se han dado a partir del 7 de diciembre de 2022", indicó.

Asimismo, cuando fue consultada sobre el presunto vínculo entre Henry Shimabukuro y Dina Boluarte tras la revelación de pasajes de avión comprados por parte del empresario para la presidenta, la parlamentaria deslindó a Perú Libre de dicho financiamiento y responsabilizó solo a la mandataria.

"Dina Boluarte tendrá que responder. Los voucher están a su nombre, no están a nombre de Perú Libre. No puede con su Twitter, a través de la Presidencia, decir 'me lavo las manos como Poncio Pilato'", sentenció.