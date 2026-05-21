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Roberto Sánchez admite que coincide con Antauro Humala en convocar a una Asamblea Constituyente

El candidato presidencial Roberto Sánchez señaló que coincide con Antauro Humala en su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/05/2026

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En exclusiva con Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez indicó que coincide con Antauro Humala su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna.

El punto en que coincide Antauro Humala

En primer lugar, Sánchez sostuvo que sí existen diferencias con Humala, sin embargo, en el punto en que coinciden es la implementación de una Asamblea Constituyente con la que se pueda crear una nueva Constitución.

"Yo creo en la necesidad del fortalecimiento de la democracia a través de restablecer el equilibrio de poderes con una gran Asamblea Constituyente, una nueva Constitución. Esa es una coincidencia, nada más", enfatizó.

Además, resaltó que "está clarísimo" que Antauro Humala no tendrá participación en un eventual Gobierno en caso logre ganar la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026. 

"Nosotros no vetamos, pueden haber ideas las más discrepantes, nosotros creemos en un país demócrata, lucha de ideas democráticas, cero violencia venga de donde venga. No hay que excomulgar, las luchas ideológicas y políticas se hacen en democracia", puntualizó.

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Deslinda pensamientos y expresiones de Antauro Humala de Juntos Por el Perú

El representante de Juntos Por el Perú sostuvo que el líder etnocacerista tiene "comportamientos bien singulares" y deslindó por completo que las "declaraciones, trayectoria, palabras" de Humala Tasso guarden algún tipo de vínculo con el partido político con el que busca llegar a la Presidencia del Perú.

"Por más que no representan, ni foman parte ni del programa político de Juntos Por el Perú ni del tezón democrático del partido, lo hemos dicho en todos los idiomas. Sin embargo, se insiste reiteradamente creo que con un fin, vamos a decir, de crear confusión", alegó.

En ese sentido, subrayó que la organización a la que pertenece "jamás han estado de acuerdo con fusilamientos, ni pena de muerte" y afirmó que consideran que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos debe "fortalecerse".

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Además, señaló que "son absolutamente democráticos" en referencia a la libertad de religión. También, refirió que el tema relacionado con las fronteras del Perú "es un tema cerrado" y aseguró que "en lo absoluto" está pendiente la recuperación de Tarapacá, tal y como lo mencionó anteriormente el hermano del expresidente Ollanta Humala, "no somos pro guerra, ni militaristas".

Es así que, Roberto Sánchez manifestó que si bien es cierto existen diferencias con Antauro Humala, en el punto en que coinciden es la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente con la finalidad de poder elaborar una nueva Constitución.

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