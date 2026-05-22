OMS eleva a "muy alto" el riesgo del brote del ébola Bundibugyo dentro del Congo: "Es muy preocupante"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de "alto" a "muy alto" el riesgo dentro de la República Democrática del Congo (RDC) por el brote de ébola Bundibugyo, una enfermedad para la cual no hay tratamientos ni vacunas aprobadas.

OMS eleva riesgo del ébola en el Congo

En una conferencia de prensa brindada este viernes 22 de mayo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que el virus Bundibugyo "se propaga rápido" en RDC, tal como demuestran las cifras actualizadas de 177 muertes y 750 casos sospechosos.

Si bien hasta ahora se han confirmado 82 casos y siete fallecimientos producto del brote de ébola, el alto número de muertes y casos sospechosos con síntomas similares sugieren que "la epidemia es mucho mayor".

La OMS también informó que la situación en Uganda actualmente es estable, con apenas dos casos confirmados y una muerte reportada. En tanto, reportó un caso confirmado y otro sospechoso en dos ciudadanos estadounidenses que trabajan en el Congo. El primero fue trasferido a Alemania y el segundo a la República Checa.

En ese sentido, Ghebreyesus precisó que el organismo internacional de salud mantiene como "alto" el riesgo en la región de África subsahariana y como "bajo" a nivel mundial.

¿Por qué es tan complicado combatir el brote de ébola en el Congo?

El ébola no es una enfermedad nueva en el Congo, habiéndose registrado tres brotes altamente mortales desde 2014. Sin embargo, el actual brote es preocupante por una suma de factores ajenos a las características del virus.

Por un lado, el país se encuentra sumido en una crisis humanitaria agravada por más de 30 años de conflicto armado. Esta situación, en muchos casos, impide que los servicios humanitarios puedan realizar su trabajo de forma segura y atender a una mayor población.

Por otro lado, el Congo se encuentra entre los países más afectados por la falta de ayuda humanitaria, que se vio más afectada después de que la Administración de Donald Trump desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

"Estos números están cambiando a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta", señaló.

Si bien la OMS ha afirmado que se han liberado 3,9 millones de dólares del Fondo de Contingencia para Emergencias con el objetivo de contener el brote.