Roberto Sánchez descarta revisar compra de aviones F-16 en eventual gobierno: "Los contratos se respetan"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, Roberto Sánchez visitó los estudios de Exitosa para tratar sobre sus propuestas y la coyuntura que vive el país. Dentro de esta charla, el candidato por Juntos por el Perú fue consultado sobre la tan sonada compra de aviones F-10 Block 70 a los Estados Unidos.

Criticó procedimiento de compra de F-16 a EE.UU.

En primer lugar, al aspirante al Sillón de Pizarro cuestionó el manejo de esta operación desde que José María Balcázar, actual jefe de Estado, declaró su intención de postergar la adquisición de las aeronaves hasta que el nuevo gobierno ingrese en julio del 2026.

"Se ha manejado muy mal este asunto contractual. Si bien es cierto, los temas contractuales tienen su procedimiento e incluso pueden darse negociaciones confidenciales por tema de seguridad de Estado. Hubo una discrepancia y el presidente interino quería dejarlo en suspenso, esa decisión tuvo que respetarse", inició.

En esa misma línea, el candidato de Juntos por el Perú responsabilizó directamente a Keiko Fujimori de ser la responsable de que la compra finalmente se de a pesar de la intención del presidente. Por ello, volvió a aclarar que la lideresa de Fuerza Popular ha gobernado en estos últimos años a pesar de negarlo en repetidas ocasiones.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el candidato presidencial Roberto Sánchez descartó que, en un eventual gobierno, vaya a revisar el contrato que permitió la compra de aviones F-16 a Estados Unidos.



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"La candidata Keiko Fujimori dice que no es su gobierno, pero es su gobierno porque en donde el presidente en ejercicio dice que no se compra, pero la candidata dice que sí. Eso significa lo disfuncional que hay dentro del gobierno, pero los contratos y procedimientos se respetan", añadió.

Descarta revisar contrato de compra de aviones F-16

Finalmente, Roberto Sánchez dejó en claro que en un eventual gobierno suyo, no habrá ninguna revisión al contrato de compra de aviones F-16 asegurando que los contratos deben respetarse al igual que los procedimiento que este ya estableció.

"Yo creo que hay que respetar el procedimiento contractual. Los temas de modernización de la FAP eran desde hace tiempo. Si eran pertinentes o no, ya está en camino. Si hay margen de optimizar, habrá que hacerlo respetando las formas y mirando hacia adelante", finalizó.

En resumen, el candidato a la presidencia de la República por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que no habrá ninguna revisión a la adquisición de 12 aeronaves caza a Estados Unidos que recientemente se confirmó. Eso sí, criticó como se dio la operación y las contradicciones entre las partes.