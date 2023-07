Martín Vizcarra: hay una alianza entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori, que ha sido ratificada en el Congreso

En entrevista a Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra consideró que existe una alianza política entre Dina Boluarte y la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, la cual, según precisó, "ha sido ratificada" cuando la bancada fujimorista se unió a la de Perú Libre para conformar la Mesa Directiva del Congreso.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario dijo que no se atreve a asegurar que el discurso de la jefa de Estado este 29 de julio será el último que brinde a la nación, ya que existe una "sólida relación por conveniencia" entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

"No, no me atrevería (a decir que será el último discurso de Boluarte) porque hay una sólida alianza por conveniencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entre Dina Boluarte y el Congreso liderado por Fuerza Popular. Hay una alianza entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori que ha sido ratificada ayer en la Mesa Directiva del Congreso", dijo a nuestro medio.