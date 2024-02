Martín Vizcarra: SAC admite denuncia constitucional contra expresidente por caso 'Los Intocables de la Corrupción'

El parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Ventura, informó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República admitió su denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso 'Los Intocables de la Corrupción'.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el legislador anunció que ha solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la información de todas las licitaciones del gobierno del exmandatario.

"Se admitió en la S.A.C. mi denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por caso 'Los Intocables de la Corrupción'. Solo por 3 obras coima supera los más de S/. 3.6 millones. Por ello, he pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la información de todas las licitaciones del gobierno vizcarrista", escribió.

En entrevista con Exitosa, el congresista de Fuerza Popular y autor de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra, Héctor Ventura, negó que el recurso presentado contra el expresidente forme parte de una venganza o sea una fijación personal suya.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el mencionado parlamentario afirmó que esta medida solo responde a sus responsabilidades como legislador. Y es que, según indicó, los congresistas deben "defender los intereses del país".

"No es que yo tenga una fijación o una inquina personal con Martín Vizcarra. Yo no lo conozco. Sé que ha sido presidente de la República. Pero yo tengo que cumplir fielmente con lo que me obliga mis funciones como congresista. Así que si nadie quiere tocar a Martín Vizcarra, nosotros tenemos que defender los intereses del país", declaró para nuestro medio.