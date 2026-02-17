Alianza Lima suma dos refuerzos de última hora pensando en ganarle a Sport Boys

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando el ambiente está más caliente que nunca y la presión cae directo al comando técnico, Alianza Lima sorprendió al sumar dos refuerzos de última hora pensando en ganarle a Sport Boys, una movida que apunta a refrescar el plantel y a buscar alternativas en un momento donde el margen de error es mínimo.

Alianza Lima suma dos nuevos refuerzos

El presente de Alianza Lima no es el mejor. El equipo viene siendo duramente cuestionado por la hinchada y por la prensa debido a su irregular rendimiento en la Liga 1, y el partido ante Sport Boys aparece como una prueba clave para intentar cambiar la cara.

En ese contexto, el técnico Pablo Guede empezó a buscar alternativas dentro de casa, con la idea de tener más variantes en el banco y posibles soluciones de emergencia para el próximo encuentro. Y ahí aparece la sorpresa.

Según reveló el periodista Gerson Cuba, el comando técnico decidió invitar a dos juveniles para trabajar directamente con el plantel principal.

"Giordan Gallardo (lateral izquierdo, categoría 2007) y Yosimar Gómez (lateral derecho, categoría 2007) han sido invitados a entrenar hoy con el primer equipo de Alianza Lima a partir de las cuatro de la tarde. Nueva oportunidad para que los potrillos puedan mostrarse", publicó el comunicador en sus redes sociales.

Se trata de Giordan Gallardo y Yosimar Gómez, ambos categoría 2007, quienes desde ya entrenan bajo la atenta mirada del cuerpo técnico.

La presencia de Gallardo y Gómez no implica, de momento, una titularidad asegurada, pero sí abre una puerta importante: podrían ser considerados para el partido frente a Sport Boys si el desarrollo del encuentro lo permite. Para los 'potrillos', es una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Giordan Gallardo (lateral izquierdo, categoría 2007) y Yosimar Gómez (lateral derecho, categoría 2007) han sido invitados a entrenar hoy con el primer equipo de Alianza Lima a partir de las cuatro de la tarde. Nueva oportunidad para que los potrillos puedan mostrarse. pic.twitter.com/8zPmnAanGu — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) February 16, 2026

Alianza Lima vs Sport Boys

La cuarta jornada del Liga 1 2026 ya se vive como uno de los platos fuertes de la semana, con un partidazo que promete emociones de principio a fin.

Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys este viernes 20 de febrero, desde las 8:00 p. m., en un duelo que será transmitido en vivo por L1 Max, y que ya viene calentando la previa entre hinchas en redes.

Así, en medio de la presión y las críticas, Alianza Lima decidió sumar dos refuerzos de última hora pensando en ganarle a Sport Boys, apostando por los juveniles Giordan Gallardo y Yosimar Gómez como alternativas para un partido clave que puede marcar el rumbo del equipo en la Liga 1.