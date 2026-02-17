Conductor de 'JC Bus' asesinado no puede ser velado: A más de 60 horas sus restos no son entregados a la familia

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A casi 72 horas del su asesinato, los restos de Raúl Amílkar Marcano Rodríguez no pueden ser velados por su familia, pues continúan a la espera de la Morgue Central de Lima lo entregue a los parientes.

Piden acelerar diligencias

Los familiares del conductor de la empresa 'JC Bus' asesinado el último sábado 14 de febrero, en presencia de pasajeros en San Martín de Porres, exigen a las autoridades acelerar los trámites para poder velarlo.

"En la Morgue, pues no nos dieron la información correcta, que había que retirar la necropsia y luego ir a la Fiscalía. El día de ayer nos dirigimos a la Fiscalía, nos dieron un documento que estaba mal redactado y nos faltaba la necropsia e ir a la Morgue, pues entonces nos informaron que teníamos que hacer todo el procedimiento de nuevo", informó una de las familiares de la víctima.

Es por ello que piden a las autoridades también hacer "una buena investigación con respecto al caso", pues resaltaron que Marcano era una persona buena que estaba para la comunidad.

Hasta el momento los seres queridos del conductor han armado un toldo en Carabayllo, donde vienen recordándolo únicamente con una foto suya y arreglos florales.

Fiscalía inició investigación preliminar

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público realizó una publicación en la que informó sobre las diligencias realizadas por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla.

"Fiscalía Penal de Lima Norte realiza diligencias urgentes por los delitos de homicidio y extorsión en agravio de Amílkar Marcano, conductor de un bus de transporte público que fue asesinado por disparos de arma de fuego en el distrito de San Martín de Porres", escribieron en su publicación realizada este lunes 16 de febrero.

El encargado de realizar dicha indagación es el fiscal provincial Hernán Ricapa Castillo; según precisaron, se investiga a los responsables por los presuntos delitos de homicidio y extorsión en agravio al conductor de la empresa 'JC Bus', Raúl Amílkar Marcano Rodríguez.

Según las primeras diligencias del fiscal adjunto provincial Michael Rodríguez de la Torre, la víctima, de nacionalidad extranjera, recibió varios disparos en la cabeza y tórax; ello mientras conducía el bus de transporte público por la avenida 12 de octubre.

Es en ese contexto que la familia del conductor de 'JC Bus' asesinado pide a las autoridades acelerar los trámites para poder velarlo tranquilamente, tras el sufrimiento que pasan por el fallecimiento de su ser querido.