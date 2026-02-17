RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Decidió aclarar situación

Laura Spoya rompe su silencio tras difusión de video en el que pide ayuda a la PNP: "Tengo que..."

Luego de salir a la luz un video en el que se evidencia que pide contactos en una comisaría y su amiga la apoya, la figura televisiva decidió aclarar dicho clip y despejar especulaciones del público.

Laura Spoya se pronuncia tras difusión de video en el que pide ayuda a la PNP
Laura Spoya se pronuncia tras difusión de video en el que pide ayuda a la PNP (Foto: Composición Exitosa)

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/02/2026

Recientemente ha salido a la luz un video en el que se observa a Laura Spoya sosteniendo una llamada telefónica con su amiga quien tendría contactos en la Policía Nacional del Perú (PNP), esto generó bastante suspicacia luego que la comnductora de televisión sufra un grave accidente por lo que ha decidido romper su silencio y aclarar el hecho.

Laura Spoya se pronuncia tras filtración de video

Una nueva polémica ha puesto en el centro del nombre de la ex reina de belleza, debido a que en medio de su recuperación médica, se ha viralizado un clip pasado en el que solicita ayuda a una amiga sobre si tenía contactos en una comisaría tras supuestamente ser detenida por la Policía, ello como parte de una simulación que fue una dinámica en el programa digital 'La Manada'.

Fue así que, tras esto la aún esposa del empresario mexicano Brian Rullán tuvo una transmisión en vivo el reciente martes con el citado espacio de YouTube, en el que reveló que se siente mejor tras someterse a una cirugía y que ahora tendrá que enfocarse en su recuperación asegurando a su vez que ya se encuentra fuera de peligro.

"Ya estoy un poco mejor después de la cirugía ya toca la recuperación lo que la final va a ser tedioso, pero ya por lo menos no estoy en la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a caminar, si es que voy a estar con algún tipo de inmovilidad ya eso está fuera de riesgo", expresó.

Laura Spoya revela cuándo podría ser dada de alta

En otro momento, Mario Irivarren le consultó si es que sabe cuándo podría recibir el alta médica, a lo que Spoya respondió que cree que el día miércoles a más tardar pueda suscitarse ello.

"Yo creo que pasado mañana ya me dan de alta, como al final los clavos son un objeto externo al cuerpo entonces lo normal es que el cuerpo trate de sacarlos. Tengo que tener una medicación alta como para que se pueda cerrar (...) me están enseñando a caminar correctamente a moverme como me tengo que mover, ciertos movimientos que ya no volveré a hacer", reveló.

Como vemos, tras la idfusión de un video en el que solicita ayuda a la PNP mediante una amiga, Laura Spoya rompió su silencio y se pronunció afirmando que ya se encuentra fuera de peligro por lo que se enfocará en su pronta recuperación, aunque sí afirmó que el accidente que sufrió la afectó emocionalmente.

Temas relacionados farándula Laura Spoya Mario Irivarren Policía Nacional del Perú recuperación

