SISMO HOY en Perú, 17 de febrero: Epicentro y magnitud del movimiento telúrico sentido este martes

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Un nuevo sismo remeció el país en la mañana de este martes 17 de febrero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía hoy, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sacude Perú hoy: ¿Cuál fue la magnitud?

Nuestro país se encuentra ubicado en el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. Precisamente, de acuerdo al último boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, un sismo se registró alrededor de las 9:16 a.m. de este martes.

¿En qué región? Pues bien, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional precisó que el movimiento telúrico se dio con una magnitud de 4.1 a 22 kilómetros al sur de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.

Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 98 kilómetros con una latitud de -12.61 grados y longitud de -74.69 grados. No se reportaron daños por el "sacudón" sentido esta mañana.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0087

Fecha y Hora Local: 17/02/2026 09:16:26

Magnitud: 4.2

Profundidad: 98km

Latitud: -12.61

Longitud: -74.69

Referencia: 22 km al S de Colcabamba, Tayacaja - Huancavelica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 17, 2026

Epicentro del sismo 4.2 en Huancavelica

Además de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, otra institución que te permite conocer cada detalle de una actividad sísmica o desastre natural en Perú es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI. Precisamente, a través del boletín informativo N.° 87-2026, puntualizó que el sismo de 4.2 este 17 de febrero tuvo su epicentro en Acoria, Huancavelica.

En ese marco, INDECI aconseja a la ciudadanía mantener siempre la calma y evitar sentir pánico ante un nuevo movimiento telúrico en el país. Asimismo, recuerda la importancia de tener siempre lista la mochila de emergencia con artículos esenciales y no perecibles para afrontar una emergencia durante las primeras 24 horas.

Epicentro del último sismo sentido este martes en Perú.

Noticia en desarrollo...