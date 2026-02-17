Excampeón con Alianza Lima sorprende al reaparecer predicando la palabra: "Dios te va a abrir una puerta mejor"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque se retiró del fútbol profesional en 2015, un excampeón con Alianza Lima hoy vuelve a ser noticia por un motivo muy distinto: su reaparición predicando la palabra de Dios.

Exfutbolista reaparece predicando la palabra

La imagen no pasó desapercibida. En las últimas horas, comenzó a circular un video en TikTok donde se ve a Amilton Prado predicando en plena transmisión en vivo, dejando mensajes de fe y reflexión a quienes se conectaban.

Durante el clip, se escucha claramente al exfutbolista lanzar un mensaje directo a sus seguidores: "Dios te va a abrir una puerta mejor, díselo. Mi amor, dadle a Dios lo primero y lo mejor. Es lo más grande, es el tesoro más grande que podemos darle. Primero hay que servirle y entregarle a nuestros hijos...".

La escena generó sorpresa entre muchos hinchas que lo recuerdan por su paso por equipos grandes del fútbol peruano y por haber sido campeón nacional. Sin embargo, esta faceta no es nueva en su vida.

De hecho, el propio Amilton Prado ya había contado que su acercamiento a la iglesia se dio incluso antes de su retiro oficial. Según explicó en una entrevista con el Trome, su decisión estuvo ligada a un momento familiar muy personal.

"Yo deseaba recuperar mi hogar y un día ella (su esposa) me invitó a la iglesia. Fuimos y sentí mucha paz. Allí me enteré de un retiro y quería estar presente", reveló en aquella oportunidad, dejando en claro que su cambio de vida se inició en 2014.

Trayectoria de Amilton Prado

Para entender por qué su reaparición ha generado tanto ruido, hay que mirar su recorrido en el fútbol profesional. Amilton Prado tuvo una trayectoria amplia y defendió varias camisetas.

Arrancó en Guardia Republicana en 1996 y continuó en Sport Agustino al año siguiente. Más adelante consolidó su carrera en Sporting Cristal, club con el que tuvo dos etapas y donde también consiguió títulos importantes.

En el 2002 y 2003 llegó a Alianza Lima, equipo con el que logró el campeonato nacional de 2003, uno de los logros más recordados de su carrera. Luego pasó por Coronel Bolognesi, Sport Coopsol, Sport Boys, Inti Gas y finalmente León de Huánuco, donde cerró su etapa profesional en 2015.

Además, fue lateral derecho de la Selección Peruana durante varios años y en su palmarés figuran dos títulos nacionales y cuatro Torneos Clausura.

Así, Amilton Prado, excampeón con Alianza Lima vuelve a captar la atención pública tras reaparecer predicando la palabra de Dios.