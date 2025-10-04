Titular del MIDAGRI cumplió con presentar los avances y logros del sector ante Comisión Agraria del Congreso

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ministro Ángel Manero participó en la III Sesión Extraordinaria y II Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso. La actividad se desarrolló con normalidad, con la participación de autoridades regionales, congresistas, organizaciones agrarias y productores.

Ministro Manero presente en audiencia en Ayacucho

El titular del MIDAGRI oyó todas las participaciones de los productores de la región Ayacucho que fueron convocados por la Comisión Agraria para que participen de la audiencia pública. El titular del Midagri presentó diversas iniciativas integrales para impulsar la agricultura familiar de esta región.

Al término de la sesión, el ministro agradeció por el compromiso de las autoridades presentes y se retiró a continuar con sus actividades programadas en Ayacucho.