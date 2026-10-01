¡Gisela Valcárcel está de vuelta! Conductora regresa a la TV después de 4 años: "Se siente muy bonito"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de casi cuatro años alejada de la pantalla chica, Gisela Valcárcel está de vuelta y lo hará de una manera que nadie esperaba. La conductora se incorporará a Valentina Valiente, ficción de Latina en la que tendrá una participación especial junto a Mayra Goñi.

Gisela Valcárcel vuelve a la TV tras 4 años

La aparición de Gisela Valcárcel en Valentina Valiente alborotó a toda su fanaticada, sobre todo porquemarca su esperado regreso a la TV tras una buena temporada de ausencia.

La popular 'Señito' volverá a dar la cara en pantallas, pero esta vez sacando a relucir su lado actoral en una ficción.

Apenas soltaron la bomba, las redes sociales reventaron con mensajes celebrando el retorno de uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla chica.

"Después de casi cuatro años podremos verte por TV", "Un regreso muy esperado", "Participa en más novelas o series en distintos papeles" y "La verdadera diva en una novela de éxito internacional", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Sin embargo, hay un detalle que todavía se mantiene bajo siete llaves: el personaje que interpretará. La producción no ha revelado cuál será el papel de Gisela Valcárcel ni qué vínculo tendrá con Valentina dentro de la historia.

Gisela Valcárcel cuenta cómo vivió su regreso

Durante las grabaciones de Valentina Valiente, Gisela Valcárcel no ocultó su entusiasmo por esta nueva experiencia actoral. La conductora contó que disfrutó especialmente las escenas y la conexión que logró establecer con la protagonista de la historia.

"Me ha gustado además sentir que yo hablaba con Valentina. Se siente muy bonito", expresó Gisela, visiblemente emocionada por volver a trabajar frente a cámaras en un formato diferente al que sus seguidores están acostumbrados a verla.

Además, la conductora encontró algunas similitudes entre la historia de la ficción y experiencias personales que pueden surgir cuando la vida cambia de manera inesperada.

"Me siento identificada con cualquiera que de la noche a la mañana le cambia la vida y adaptarse cuesta", comentó.

Con estas declaraciones, Gisela dejó entrever que su participación tendrá un significado especial para ella, aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre el personaje que asumirá ni sobre cómo encajará en la trama de la novela.

Mientras crece la expectativa por conocer el papel que tendrá Gisela Valcárcel, Valentina Valientecontinúa con sus emisiones de lunes a viernes a las 8:00 p. m. por Latina.

Así, después de casi cuatro años lejos de la pantalla chica, Gisela Valcárcel está de vuelta en la TV con una participación especial en Valentina Valiente. Su regreso ya fue celebrado por sus seguidores.